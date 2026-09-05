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Nikay Chunav 2026: अलवर नगर निगम चुनाव में आधी आबादी दिखा रही दम, 65 वार्डों में 108 महिलाएं मैदान में

अलवर नगर निगम चुनाव में इस बार महिला प्रत्याशियों की संख्या आरक्षित पदों से भी ज्यादा है.

Nikay Chunav 2026
अलवर नगर निगम (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2026 at 8:34 PM IST

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अलवर: लोकतंत्र में आधी आबादी की पूरी भागीदारी के लिए आरक्षण की जरूरत की चर्चा हर ओर है, लेकिन अलवर नगर निगम चुनाव में महिला आरक्षण ने इस जरूरत की जमीनी हकीकत दिखा दी. अलवर नगर निगम के 65 वार्डों में 344 प्रत्याशी चुनावी ताल ठोक रहे हैं. इनमें 108 महिलाएं हैं. खास बात यह है कि इनमें भाजपा और कांग्रेस की 57 महिला प्रत्याशियों के साथ 51 महिला प्रत्याशी तीसरे मोर्चे और निर्दलीय तौर पर किस्मत आजमा रही हैं. निकाय चुनाव में महिला प्रत्याशियों की इतनी बड़ी संख्या का बड़ा कारण अलवर नगर निगम का महापौर पद अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आरक्षित होना है. महापौर पद महिला के खाते में जाने का ही नतीजा है कि आधी आबादी में इस बार राजनीतिक चेतना अन्य चुनावों की तुलना में ज्यादा दिख रही है.

अलवर नगर परिषद में पूर्व में तीन बार महिलाएं सभापति की कुर्सी संभाल चुकी हैं. इसके अलावा दो बार महिलाएं कार्यवाहक सभापति का कार्यभार भी संभाल चुकी हैं. 65 वार्डों में पार्षद पद के लिए 108 महिलाएं मैदान में हैं. इनमें भाजपा ने 30 और कांग्रेस ने 27 महिलाओं पर भरोसा जताया है. वहीं करीब 51 महिला प्रत्याशी निर्दलीय और तीसरे मोर्चे के दलों से चुनाव लड़ रही हैं. ऐसे में अलवर नगर निगम की सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथ सौंपने के निर्णय ने निकाय चुनाव को खास बना दिया है.

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राजनीतिक दलों ने आरक्षण से भी ज्यादा महिलाएं उतारीं: निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत वार्ड आरक्षित करने का प्रावधान है, लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस ने इससे बढ़कर महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है. आरक्षण के तहत दलों को 65 में से करीब 22 महिलाओं को टिकट देना जरूरी था, लेकिन महिलाओं में जगी राजनीतिक चेतना को देखते हुए भाजपा ने 30 और कांग्रेस ने 27 महिलाओं को टिकट दिया है. महिला प्रत्याशियों की बड़ी संख्या को देखते हुए संभावना है कि इस बार निर्वाचित पार्षदों में महिलाओं की संख्या ज्यादा रहेगी.

प्रचार में भी महिलाएं ज्यादा सक्रिय: इस बार बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों के मैदान में होने और महापौर पद महिला के खाते में जाने से प्रचार में महिलाएं ज्यादा सक्रिय दिख रही हैं. खास बात यह है कि घरों में चूल्हा-चौका तक सिमटी महिलाएं अब सड़कों और घरों में वोट की दस्तक देती नजर आ रही हैं. हालांकि पूर्व में भी महिलाएं चुनाव लड़ती थीं, लेकिन उनका प्रचार ज्यादातर पुरुष कार्यकर्ता ही करते थे. इस बार महिला प्रत्याशियों के प्रचार की कमान खुद महिलाओं ने संभाल रखी है.

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पहले भी महिलाएं संभाल चुकी हैं शहर की सरकार: राजनीतिक विश्लेषक ओमप्रकाश गुप्ता ने बताया कि उन्होंने पहले भी महिलाओं को चुनाव लड़ते देखा है, लेकिन इस बार राजनीतिक चेतना ज्यादा दिख रही है. इस बार हर आयु वर्ग की महिलाएं भाग्य आजमा रही हैं. पहली बार नहीं है, जब अलवर की स्थानीय सरकार की कमान महिला के हाथ में आएगी. इससे पहले मीना सैनी, हर्षपाल कौर और बीना गुप्ता सभापति निर्वाचित हो चुकी हैं. वहीं शकुंतला सोनी और कमलेश सैनी कार्यवाहक सभापति के रूप में शहर की सरकार का दायित्व संभाल चुकी हैं.

दोनों प्रमुख दल कर रहे महिलाओं की जीत के दावे: भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि टिकट वितरण में आधी आबादी को बढ़-चढ़कर प्रतिनिधित्व दिया गया है. भाजपा शुरू से ही महिलाओं को राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की पक्षधर रही है. भाजपा की महिला उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं. कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने बताया कि पार्टी ने बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है. महिला उम्मीदवारों में उत्साह है. बड़ी संख्या में महिला प्रत्याशियों की जीत की उम्मीद है. लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है.

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