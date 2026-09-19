ETV Bharat / state

बूंदी नगर परिषद चुनाव के बाद कांग्रेस में रार, बागी पार्षद देवराज गोचर का विधायक हरिमोहन शर्मा पर तीखा हमला

निर्दलीय पार्षद के आरोप पर विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन टिकट पार्टी ने बांटे थे, मैंने नहीं.

Bundi Nikay Chuaav 2026
कांग्रेस के बागी निर्दलीय पार्षद गोचर ने लगाए आरोप (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2026 at 9:12 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: बूंदी नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस ​का प्रदर्शन खराब रहा. अब परिणाम के बाद पार्टी के बागी और निर्दलीय पार्षद देवराज गोचर ने विधायक हरिमोहन शर्मा पर तीखा हमला बोला है. गोचर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और एनएसयूआई जिलाध्यक्ष रह चुके है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनका टिकट कांग्रेस पार्टी ने नहीं, बल्कि विधायक हरिमोहन शर्मा के कथित पुत्रमोह के चलते काटा गया था. उन्होंने कहा कि विधायक हरिमोहन शर्मा कांग्रेस पार्टी नहीं हैं, कांग्रेस उनसे कहीं बड़ी और व्यापक विचारधारा वाली पार्टी है. इसी विचारधारा और नेतृत्व में विश्वास के कारण वे दोबारा कांग्रेस में लौटे हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक हरिमोहन शर्मा की व्यक्तिगत राजनीति और पुत्रमोह के कारण उनका टिकट काटा गया. गोचर ने कहा कि वह लंबे समय तक कांग्रेस संगठन से जुड़े रहे हैं और शहर अध्यक्ष के रूप में पार्टी के लिए काम किया है. ऐसे में टिकट वितरण के दौरान निष्ठावान और पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ने उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया.

पढ़ें: देवरानी ने जेठानी को दी सियासी पटखनी, भाजपा व कांग्रेस दोनों पर पड़ी भारी

विधायक बोले- टिकट का निर्णय पार्टी ने लिया था: बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने बताया कि कोई कुछ भी बोले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. चुनाव में टिकट के लिए पार्टी ने कोटा डिवीजन के लिए पूनम पासवान को भेजा था, टिकट का निर्णय प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था. पार्टी हाईकमान से टिकट का निर्णय हुआ है. टिकट उन्होंने नहीं बांटे.

बेटे को स्वयंभू चुनाव संयोजक बनाने का आरोप: गोचर ने विधायक हरिमोहन शर्मा के पुत्र सत्येश शर्मा को चुनाव संयोजक बनाए जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि न तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी और न ही जिला कांग्रेस कमेटी ने सत्येश को चुनाव संयोजक बनाया था, इसके बावजूद उन्हें चुनाव संचालन में अहम भूमिका दी गई. गोचर का आरोप है कि विधायक ने अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें स्वयंभू चुनाव संयोजक की भूमिका में रखा और इसका खामियाजा पार्टी को चुनाव परिणामों में भुगतना पड़ा. उन्होंने कहा कि बूंदी नगर परिषद के 60 वार्डों में कांग्रेस केवल 20 वार्ड जीत सकी, जबकि 40 वार्डों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा.

गोचर ने अपने शहर कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए पिछले नगर निकाय चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2020 में जब वह बूंदी शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तब कांग्रेस ने 60 में से 28 वार्डों में जीत दर्ज की थी. उस चुनाव के बाद कांग्रेस की मधु नुवाल सभापति बनी थीं. गोचर ने मौजूदा चुनाव परिणाम की तुलना करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस 60 में से केवल 20 वार्डों तक सिमट गई. उन्होंने इस प्रदर्शन के लिए टिकट वितरण और चुनाव संचालन की रणनीति को जिम्मेदार ठहराया .

यह भी पढ़ें: निकाय चुनाव 2026: बूंदी के नैनवां में देवरानी vs जेठानी, घर में रिश्ता, चुनाव में टक्कर, 952 वोटर तय करेंगे जीत

निर्दलीय से कांग्रेस में लौटे गोचर: नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने के बाद गोचर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे थे और जीत दर्ज कर पार्षद बने. अब उन्होंने कांग्रेस में वापसी कर पार्टी संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है. उन्होंने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ना परिस्थितियों का परिणाम था, जबकि कांग्रेस में वापसी उनकी विचारधारा और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता का हिस्सा है. गोचर ने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर किसी नेता से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा से उनका जुड़ाव बना हुआ है.

TAGGED:

BUNDI NAGAR PARISHAD
BUNDI INDEPENDENT COUNCILOR
COUNCILOR ALLEGES BUNDI MLA
CONGRESS LOST NIKAY CHUANAV
BUNDI NIKAY CHUAAV 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.