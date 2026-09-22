नगरीय निकाय चुनाव : भिलाई रिसाली में बीजेपी की चुनावी बैठक, संगठन मजबूती, बूथ मैनेजमेंट और प्रत्याशी चयन पर मंथन
भिलाई में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरु कर दी है. वरिष्ठ नेताओं ने रिसाली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 22, 2026 at 6:45 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिले में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. भिलाई और रिसाली नगर निगम क्षेत्र में बीजेपी की महत्वपूर्ण चुनावी बैठक आयोजित हुई, जिसमें संगठन महामंत्री पवन साय, मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग सांसद विजय बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडे, विधायक ललित चंद्राकर समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए.
निकाय चुनाव को लेकर सक्रियता तेज
दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी की संगठनात्मक सक्रियता लगातार बढ़ रही है. बैठक में मंडल स्तर के पदाधिकारियों, पूर्व पार्षदों और पूर्व पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखने को मिली. नेताओं ने बूथ से लेकर मंडल स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और चुनावी रणनीति को जमीन तक पहुंचाने पर जोर दिया.
बीजेपी ने तैयारियों को लेकर शुरु की बैठक
आपको बता दें कि भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरोदा के वार्डों का आरक्षण पूरा हो चुका है, इसके बाद टिकट के दावेदारों की सक्रियता बढ़ना तय माना जा रहा है. वहीं दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरोदा नगर निगम और जामुल नगर पालिका के चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई है.
चुनाव में किस तरह काम करना है, संगठन की रणनीति क्या होगी और कार्यकर्ताओं की भूमिका किस तरह तय की जाएगी, इस पर चर्चा हुई- विजय बघेल, सांसद
वहीं विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि संगठन महामंत्री पवन साय ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए चार्ज किया है.
पार्टी का लक्ष्य सभी निकायों में भाजपा की सरकार बनाना है.सरकार की योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं को पूरी एकजुटता से मैदान में उतरने पर भी जोर दिया जाएगा- ललित चंद्राकर, विधायक
टिकट वितरण को लेकर चंद्राकर ने कहा कि दावेदारों के नाम सामने आने के बाद संगठन स्तर पर चर्चा होगी और अंतिम निर्णय पार्टी करेगी. यानी आरक्षण के बाद अब बीजेपी के सामने प्रत्याशी चयन और बूथ मैनेजमेंट की अगली चुनौती है.
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