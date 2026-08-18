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पाटलिपुत्र जंक्शन से पूर्णिया कोर्ट के लिए रात्रिकालीन ट्रेन की शुरुआत

वहीं, सलौना से 03.12 आगमन और 03.14 प्रस्थान करेगी. खगड़िया जंक्शन से 03:53 बजे आगमन और 03:55 बजे प्रस्थान, मानसी जंक्शन से 04:10 बजे आगमन और 04:12 बजे प्रस्थान करेगी. सिमरी बख्तियारपुर से 05:00 बजे आगमन और 05:02 बजे प्रस्थान करेगी. सहरसा जंक्शन से 05:55 बजे आगमन और 06:25 बजे प्रस्थान, दौरम मधेपुरा से 06:50 बजे आगमन और 06:52 बजे प्रस्थान, मुरलीगंज से 07:18 बजे आगमन और 07:20 बजे प्रस्थान करेगी. बनमनखी जंक्शन से 07:38 बजे आगमन और 07:40 बजे प्रस्थान करते हुए पूर्णिया कोर्ट 08:30 बजे पहुंचेगी.

किस स्टेशन पर कितने बजे आएगी?: ट्रेन संख्या 03216 पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल पाटलिपुत्र जंक्शन से रात्रि 23:00 बजे प्रस्थान करेगी. इसके बाद सोनपुर जंक्शन से 23:30 बजे आगमन और 23:32 बजे प्रस्थान करेगी. हाजीपुर जंक्शन से 23:42 बजे आगमन और 23:47 बजे प्रस्थान करेगी. मुजफ्फरपुर जंक्शन से 00:55 बजे आगमन और 01:00 बजे प्रस्थान करेगी. समस्तीपुर जंक्शन से 02:00 बजे आगमन और 02:05 बजे प्रस्थान करेगी. रुसेरा घाट से 02:35 बजे आगमन और 02:37 बजे प्रस्थान करेगी. हसनपुर रोड से 02:55 बजे आगमन और 02:57 बजे प्रस्थान करेगी.

रात्रिकालीन ट्रेन की शुरुआत: ट्रेन संख्या 03216 पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल पाटलिपुत्र जंक्शन से बुधवार और शनिवार को छोड़कर अन्य दिनों में रात 23:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 08:30 बजे पूर्णिया कोर्ट पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 03215 पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र स्पेशल पूर्णिया कोर्ट से गुरुवार और रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में 09:10 बजे प्रस्थान करेगी, उसी दिन 17:45 बजे पाटलिपुत्र जंक्शन पहुंचेगी.

पटना: समस्तीपुर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा ट्रेन ऑन डिमांड (TOD) के तहत 03216/03215 पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट -पाटलिपुत्र स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है. इस ट्रेन का परिचालन 17 अगस्त 2026 से 17 सितंबर 2026 तक सप्ताह में 5 दिन किया जाएगा. यह सेवा यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और अतिरिक्त यात्री भार को सुगम और सुविधाजनक तरीके से वहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

वापसी में क्या होगी टाइमिंग?: ट्रेन संख्या 03215 पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र स्पेशल पूर्णिया कोर्ट से 09:10 बजे प्रस्थान करेगी. इसके बाद यह बनमनखी जंक्शन से 09:35 बजे आगमन एवं 09:37 बजे प्रस्थान, मुरलीगंज से 09:55 बजे आगमन एवं 09:57 बजे प्रस्थान, दौराम मधेपुरा से 10:15 बजे आगमन एवं 10:17 बजे प्रस्थान, सहरसा जंक्शन से 11:00 बजे आगमन एवं 11:30 बजे प्रस्थान, सिमरी बख्तियारपुर से 11:51 बजे आगमन एवं 11:53 बजे प्रस्थान, मानसी जंक्शन से 12:58 बजे आगमन एवं 13:00 बजे प्रस्थान, खगड़िया जंक्शन से 13:12 बजे आगमन एवं 13:14 बजे प्रस्थान करेगी.

सलौना से 13.36 आगमन एवं 13.38 प्रस्थान, हसनपुर रोड से 13:50 बजे आगमन एवं 13:52 बजे प्रस्थान, रुसेरा घाट से 14:10 बजे आगमन एवं 14:12 बजे प्रस्थान, समस्तीपुर जंक्शन से 14:50 बजे आगमन एवं 14:55 बजे प्रस्थान, मुजफ्फरपुर जंक्शन से 15:50 बजे आगमन एवं 15:55 बजे प्रस्थान, हाजीपुर जंक्शन से 16:45 बजे आगमन एवं 16:50 बजे प्रस्थान, सोनपुर जंक्शन से 17:00 बजे आगमन एवं 17:02 बजे प्रस्थान करते हुए पाटलिपुत्र जंक्शन 17:45 बजे पहुंचेगी.

सप्ताह में 5 दिन चलेगी ट्रेन: यह ट्रेन Train on Demand (TOD) के तहत निर्धारित अवधि में 5 दिन प्रति सप्ताह संचालित होने वाली विशेष ट्रेन है. 03216 का परिचालन बुधवार और शनिवार को छोड़कर और 03215 का परिचालन गुरुवार एवं रविवार को छोड़कर किया जाएगा. यह TOD स्पेशल ट्रेन 20 ICF कोचों के साथ संचालित होगी, जिसमें सामान्य श्रेणी के 04, स्लीपर श्रेणी के 10, एसी-3 श्रेणी के 03 और एसी-2 श्रेणी के 1 कोच शामिल हैं.

कोसी-सीमांचल के लोगों को सहूलियत: इस स्पेशल ट्रेन के परिचालन से पाटलिपुत्र-सोनपुर-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर-सहरसा-मधेपुरा-बनमनखी और पूर्णिया क्षेत्र के यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध होगी. विशेष रूप से समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया क्षेत्र के यात्रियों को पाटलिपुत्र एवं मार्ग के प्रमुख शहरों तक आने-जाने के लिए एक अतिरिक्त और सुविधाजनक रेल विकल्प मिलेगा.

इससे यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने, सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करने और उत्तर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और रोजगार संबंधी आवागमन को सुगम बनाने में सहायता मिलेगी. रेलवे सीनियर डीसीएम में अनन्या स्मृति ने कहा कि यात्रा से पूर्व ट्रेन के परिचालन दिवस एवं समय की पुष्टि कर अपनी यात्रा की योजना बनाएं.

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