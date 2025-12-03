ETV Bharat / state

अलवर में जल्द शुरू होगा नाइट टूरिज्म, जयपुर की तरह एक ही रंग में नजर आएंगे बाजार

अलवर का मुख्य बाजार ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: बड़े शहरों की तर्ज पर अब पर्यटक जल्द ही अलवर में भी नाइट टूरिज्म का आनंद उठा सकेंगे. नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलवर के बाजारों को एक जैसा लुक दिया जा रहा है. रात के समय पर्यटकों को घूमने के लिए अलवर शहर के हृदय स्थल होपसर्कस से ऐतिहासिक तरणताल सागर तक हेरिटेज पाथ वे तैयार किया जाएगा. नाइट टूरिज्म शुरू करने के लिए जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. यूआईटी की ओर से नाइट टूरिज्म योजना की डीपीआर तैयार कर मंजूरी के लिए पर्यटन विभाग को भेज दी गई है. लगेंगे एक जैसे साइन बोर्ड: यूआईटी सचिव स्नेहल नाना ने बताया कि अलवर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नाइट टूरिज्म योजना की डीपीआर तैयार कर मंजूरी के लिए पर्यटन विभाग को भेजी गई है. उन्होंने बताया कि नाइट टूरिज्म के अंतर्गत शहर हृदय स्थल होपसर्कस से लेकर ऐतिहासिक तरणताल सागर तक पाथ वे तैयार किया जाएगा. वहीं जयपुर के बाजारों की तर्ज पर अलवर के घंटाघर व होपसर्कस के बरामदों का लुक एक जैसा दिखाई देगा. साथ ही शहर के बाजारों में एक जैसे साइन बोर्ड दिखाई देंगे. इसके अलावा पाथ वे पर हैरिटेज पोल लगाए जाएंगे. वहीं जगन्नाथ मंदिर के पास पर्यटकों के लिए सिटिंग व्यवस्था, पेयजल व टॉयलेट ब्लॉक बनाया जाएगा. पढ़ें: देसी-विदेशी लाइटों से जगमग रिवरफ्रंट से बढ़ेगा नाइट टूरिज्म, फाउंटेन शो लगाएगा चार चांद