अलवर में जल्द शुरू होगा नाइट टूरिज्म, जयपुर की तरह एक ही रंग में नजर आएंगे बाजार
नाइट टूरिज्म के तहत शहर के बाजार देर रात तक खोले जा सकेंगे. इससे व्यापारियों को भी फायदा होगा.
Published : December 3, 2025 at 2:27 PM IST
अलवर: बड़े शहरों की तर्ज पर अब पर्यटक जल्द ही अलवर में भी नाइट टूरिज्म का आनंद उठा सकेंगे. नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलवर के बाजारों को एक जैसा लुक दिया जा रहा है. रात के समय पर्यटकों को घूमने के लिए अलवर शहर के हृदय स्थल होपसर्कस से ऐतिहासिक तरणताल सागर तक हेरिटेज पाथ वे तैयार किया जाएगा. नाइट टूरिज्म शुरू करने के लिए जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. यूआईटी की ओर से नाइट टूरिज्म योजना की डीपीआर तैयार कर मंजूरी के लिए पर्यटन विभाग को भेज दी गई है.
लगेंगे एक जैसे साइन बोर्ड: यूआईटी सचिव स्नेहल नाना ने बताया कि अलवर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नाइट टूरिज्म योजना की डीपीआर तैयार कर मंजूरी के लिए पर्यटन विभाग को भेजी गई है. उन्होंने बताया कि नाइट टूरिज्म के अंतर्गत शहर हृदय स्थल होपसर्कस से लेकर ऐतिहासिक तरणताल सागर तक पाथ वे तैयार किया जाएगा. वहीं जयपुर के बाजारों की तर्ज पर अलवर के घंटाघर व होपसर्कस के बरामदों का लुक एक जैसा दिखाई देगा. साथ ही शहर के बाजारों में एक जैसे साइन बोर्ड दिखाई देंगे. इसके अलावा पाथ वे पर हैरिटेज पोल लगाए जाएंगे. वहीं जगन्नाथ मंदिर के पास पर्यटकों के लिए सिटिंग व्यवस्था, पेयजल व टॉयलेट ब्लॉक बनाया जाएगा.
देर रात तक खुल सकेंगे बाजार: अलवर में नाइट टूरिज्म की शुरुआत के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलने के अलावा स्थानीय व्यापारियों को देर रात तक बाजार खुलने से व्यापार का लाभ मिल सकेगा. साथ ही स्थानीय उत्पादों के बारे में भी पर्यटकों को जानकारी मिल सकेगी. पर्यटकों की आवाजाही के चलते बाजारों में देर रात तक चहल-पहल रह सकेगी. इसके अलावा नाइट टूरिज्म की शुरुआत के साथ ही फूड कोर्ट बनने की संभावना बढ़ेगी. नाइट टूरिज्म योजना के तहत ऐतिहासिक तरणताल सागर के पास पार्क विकसित करने की योजना है. इसके अंतर्गत तरणताल सागर की छतरियों की मरम्मत व रंग-रोगन कर उन्हें हैरिटेज लुक दिया जाएगा.
दुकानदारों को एक जैसे बोर्ड लगाने को कर रहे प्रेरित: नगर निगम की राजस्व अधिकारी निशा लखानी ने बताया कि नाइट टूरिज्म की पहल को देखते हुए नगर निगम की टीम बाजारों में दुकानदारों को समझाइश कर अतिक्रमण हटवाने का कार्य कर रही है. साथ ही बाजारों को हैरिटेज लुक मिल सके, इसके लिए दुकानदारों को एक जैसे बोर्ड लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कई दुकानों पर बोर्ड लगाए जा चुके हैं और शेष दुकानों पर एक ही रंग के बोर्ड लगाने की कार्रवाई की जा रही है.