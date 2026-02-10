ETV Bharat / state

रातों में भी बिखरेगी पर्यटन की रंगत : नाइट बाजार, हेरिटेज वॉक और फूड कोर्ट से बदलेगी उदयपुर की सूरत

उदयपुर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नाइट बाजार, फूड कोर्ट और हेरिटेज वॉक शुरू होंगे.

अधिकारियों की बैठक
अधिकारियों की बैठक (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 10, 2026 at 9:16 PM IST

3 Min Read
​उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर अब पर्यटकों को केवल दिन में ही नहीं, बल्कि रात के वक्त भी अपनी समृद्ध विरासत और जायके से रूबरू कराएगी. शहर में जल्द ही 'नाइट टूरिज्म' को बढ़ावा देने के लिए नाइट बाजार, नाइट फूड कोर्ट और हेरिटेज वॉक जैसी योजनाओं की शुरुआत होने जा रही है. मंगलवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में आयोजित जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई.

​रानी रोड पर सजेगा नाइट फूड कोर्ट : ​बैठक की शुरुआत उपनिदेशक पर्यटन शिखा सक्सेना ने एजेंडा बिंदुओं की प्रस्तुति के साथ की राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने पर विशेष चर्चा हुई. यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि उदयपुर की खूबसूरत रानी रोड स्थित फूड कोर्ट को अब 'नाइट फूड कोर्ट' के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां करीब 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी. पर्यटक यहां राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद चखने के साथ-साथ लोक कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों का भी आनंद ले सकेंगे. इसके लिए यहां एक विशेष मंच तैयार किया जाएगा.

​बड़ी पोल से जगदीश चौक तक नाइट बाजार : ​शहर के भीतरी इलाकों की रौनक बढ़ाने के लिए बड़ी पोल से जगदीश चौक तक के क्षेत्र को 'नाइट बाजार' के लिए चुना गया है. जिला कलेक्टर ने एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना और उपनिदेशक पर्यटन को निर्देश दिए कि अन्य संभावित स्थलों की भी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस क्षेत्र को 'नो व्हीकल जोन' घोषित करने की संभावनाओं पर भी काम किया जाए, ताकि सैलानी सुकून से पैदल घूम सकें और स्थानीय हस्तशिल्प की खरीदारी कर सकें.

​मार्च से शुरू होगी 'हेरिटेज वॉक' : ​उदयपुर की पुरानी गलियों और इतिहास को करीब से दिखाने के लिए मार्च महीने से गाइड एसोसिएशन के माध्यम से हेरिटेज वॉक शुरू की जाएगी. इसके लिए जगदीश चौक स्थित नगर निगम की पुरानी लाइब्रेरी को एक भव्य 'हेरिटेज हाउस' में तब्दील किया जाएगा. फरवरी के अंत तक इसका रूट, समय और शुल्क तय कर लिया जाएगा.

​ये सुविधाएं भी मिलेंगी : ​बैठक में दूध तलाई में म्यूजिकल फाउंटेन को दोबारा शुरू करने, ऐतिहासिक दरवाजों पर आर्ट गैलरी बनाने, प्रमुख इमारतों पर आकर्षक लाइटिंग और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी नेटवर्क बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. जिला कलेक्टर ने कहा कि इन योजनाओं से न केवल उदयपुर का पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

HERITAGE WALKS
NIGHT MARKET IN UDAIPUR
उदयपुर नाइट टूरिज्म
हेरिटेज वॉक उदयपुर
​NIGHT TOURISM IN UDAIPUR

