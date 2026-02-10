ETV Bharat / state

रातों में भी बिखरेगी पर्यटन की रंगत : नाइट बाजार, हेरिटेज वॉक और फूड कोर्ट से बदलेगी उदयपुर की सूरत

​उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर अब पर्यटकों को केवल दिन में ही नहीं, बल्कि रात के वक्त भी अपनी समृद्ध विरासत और जायके से रूबरू कराएगी. शहर में जल्द ही 'नाइट टूरिज्म' को बढ़ावा देने के लिए नाइट बाजार, नाइट फूड कोर्ट और हेरिटेज वॉक जैसी योजनाओं की शुरुआत होने जा रही है. मंगलवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में आयोजित जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई.

​रानी रोड पर सजेगा नाइट फूड कोर्ट : ​बैठक की शुरुआत उपनिदेशक पर्यटन शिखा सक्सेना ने एजेंडा बिंदुओं की प्रस्तुति के साथ की राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने पर विशेष चर्चा हुई. यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि उदयपुर की खूबसूरत रानी रोड स्थित फूड कोर्ट को अब 'नाइट फूड कोर्ट' के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां करीब 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी. पर्यटक यहां राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद चखने के साथ-साथ लोक कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों का भी आनंद ले सकेंगे. इसके लिए यहां एक विशेष मंच तैयार किया जाएगा.

​बड़ी पोल से जगदीश चौक तक नाइट बाजार : ​शहर के भीतरी इलाकों की रौनक बढ़ाने के लिए बड़ी पोल से जगदीश चौक तक के क्षेत्र को 'नाइट बाजार' के लिए चुना गया है. जिला कलेक्टर ने एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना और उपनिदेशक पर्यटन को निर्देश दिए कि अन्य संभावित स्थलों की भी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस क्षेत्र को 'नो व्हीकल जोन' घोषित करने की संभावनाओं पर भी काम किया जाए, ताकि सैलानी सुकून से पैदल घूम सकें और स्थानीय हस्तशिल्प की खरीदारी कर सकें.