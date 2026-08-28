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बंद घरों की रेकी कर रात 12 से 3 बजे तक करते थे चोरी, पुलिस से बचने के लिए अपनाते थे ये ट्रिक! दबोचे गए तीन आरोपी

सिरमौर: बंद मकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने के मामले में जिला सिरमौर की माजरा पुलिस और साइबर सेल सिरमौर की संयुक्त टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी देर रात बंद घरों की तलाश कर वहां चोरी करते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान और वारदात में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं. मामले में पुलिस की जांच जारी है.

रात 12 से 3 बजे के बीच बंद मकानों को बनाते थे निशाना

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समीर (उम्र- 22 वर्ष), सामिन खान (उम्र- 20 वर्ष) और केशो नाथ (उम्र- 28 वर्ष) के रूप में हुई है. तीनों पांवटा साहिब के रहने वाले हैं. पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आया कि आरोपी रात करीब 12 बजे से सुबह 3 बजे के बीच बंद पड़े मकानों को चिन्हित करते थे. इसके बाद घरों के ताले तोड़कर अंदर रखे सामान की तलाशी लेते और नकदी, सोने-चांदी के आभूषण, कीमती तांबे के बर्तन और एसी की कॉपर पाइप सहित अन्य सामान चोरी कर ले जाते थे. पुलिस की टेक्निकल सर्विलांस से बचने के लिए आरोपी वारदात के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते थे.