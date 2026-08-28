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बंद घरों की रेकी कर रात 12 से 3 बजे तक करते थे चोरी, पुलिस से बचने के लिए अपनाते थे ये ट्रिक! दबोचे गए तीन आरोपी

माजरा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई. चोरी का सामान और वारदात में इस्तेमाल दो मोटरसाइकिलें बरामद.

Sirmaur Theft Accused Arrested
बंद घरों की रेकी कर रात 12 से 3 बजे तक चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 10:30 AM IST

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सिरमौर: बंद मकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने के मामले में जिला सिरमौर की माजरा पुलिस और साइबर सेल सिरमौर की संयुक्त टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी देर रात बंद घरों की तलाश कर वहां चोरी करते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान और वारदात में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं. मामले में पुलिस की जांच जारी है.

रात 12 से 3 बजे के बीच बंद मकानों को बनाते थे निशाना

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समीर (उम्र- 22 वर्ष), सामिन खान (उम्र- 20 वर्ष) और केशो नाथ (उम्र- 28 वर्ष) के रूप में हुई है. तीनों पांवटा साहिब के रहने वाले हैं. पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आया कि आरोपी रात करीब 12 बजे से सुबह 3 बजे के बीच बंद पड़े मकानों को चिन्हित करते थे. इसके बाद घरों के ताले तोड़कर अंदर रखे सामान की तलाशी लेते और नकदी, सोने-चांदी के आभूषण, कीमती तांबे के बर्तन और एसी की कॉपर पाइप सहित अन्य सामान चोरी कर ले जाते थे. पुलिस की टेक्निकल सर्विलांस से बचने के लिए आरोपी वारदात के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते थे.

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि, "आरोपियों से पूछताछ जारी है. पूछताछ के दौरान जिला सिरमौर और आसपास के क्षेत्रों में हुई अन्य चोरी की वारदातों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है. मामले में आगामी जांच जारी है और बरामदगी एवं अन्य संभावित वारदातों से जुड़े तथ्यों की भी जांच की जा रही है."

साइबर सेल की मदद से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

पुलिस के अनुसार, आरोपियों द्वारा वारदात के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किए जाने के बावजूद साइबर सेल सिरमौर ने तकनीकी विश्लेषण और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया. इसके बाद थाना माजरा पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया है. इसमें तांबे के बर्तन, एसी कॉपर पाइप, आभूषण, नकदी और अन्य घरेलू सामान शामिल है. इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं.

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