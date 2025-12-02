दिल्ली की सर्दी में रैन बसेरे हजारों जिंदगियों को दे रहे सहारा, इन सुविधाओं की बताई कमी
दिल्ली में रैन बसेरे इन दिनों बेघर लोगों का सहारा बनकर उन्हें ठंड से बचा रहे हैं. आइए जानते हैं उन्होंने सुविधाओं पर क्या कहा..
Published : December 2, 2025 at 9:29 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में इन दिनों सर्दी का कहर बढ़ता जा रहा है. इस बीच दिल्ली सरकार ने भी रैन बसेरों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति सर्द रातों में असहाय न रह जाए. इसपर दिलशाद गार्डन स्थित गुरु तेज बहादुर अस्पताल एवं IHBAS अस्पताल के पास बने रैन बसेरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया. यहां दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले मरीज व उनके परिजन बड़ी संख्या में ठहरते हैं.
रैन बसेरे में पिछले दो महीनों से रह रहे श्याम ने बताया, मुझे यहां हर वह सुविधा मिल रही है. इस सर्दी में दो कंबल, दो समय का भोजन, गर्म पानी और चाय की व्यवस्था भी मिलती है. वहीं सुरेश नामक व्यक्ति ने बताया कि सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन खाने की मात्रा बहुत कम है. सरकार को इस भोजन की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए.
वहीं रैन बसेरे के केयरटेकर राजीव शर्मा ने बताया कि वे पिछले दस सालों से यहां कार्यरत हैं. सर्दियों के आते ही सरकार लोगों आवश्यकताओं पर ध्यान देती है. साफ–सफाई, टॉयलेट, कंबल, चादर, गद्दे और पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जाती है. इस रैन बसेरे में कुल चौदह बेड हैं, जबकि अस्पताल के बाहर छह अस्थायी टेंट भी लगाए गए हैं. हालांकि सुरक्षा की व्यवस्था अभी भी मजबूत नहीं है. अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो रैन बसेरों में रहने वाले लोग खुद को और अधिक सुरक्षित महसूस कर सकेंगे.
इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि सरकार ने इस बार विंटर एक्शन प्लान के तहत सभी जरूरी तैयारी पूरी कर ली है. राजधानी में 197 स्थायी रैन बसेरे मौजूद हैं, जिनमें लगभग 18 हजार लोगों के रहने की क्षमता है. इसके अलावा 250 अस्थायी रैन बसेरों में से 204 पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं. अस्पतालों में भी यह सुनिश्चित किया गया है कि मरीजों को कंबल की कमी न हो और स्कूली बच्चों को ठंड से बचाने के लिए विशेष उपाय किए जाएं. सभी रैन बसेरों की निगरानी 15 मार्च, 2026 तक लगातार जारी रहेगी.
यह भी पढ़ें-
MCD ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जनरल ट्रेड लाइसेंस को संपत्ति कर प्रणाली में किया एकीकृत, मिली मंजूरी
दिल्ली के सभी सरकारी, निजी स्कूलों में दी जाएगी डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, 5500 स्कूलों में मॉक ड्रिल का लक्ष्य