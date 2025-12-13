ETV Bharat / state

पटना में हैं तो टेंशन ना लें.. जर्मन हैंगर में ठंड को दीजिए मात.. फ्री में मिल रही होटल जैसी सुविधाएं

''साफ सफाई और सभी सुविधा अच्छी है. मच्छरदानी से लेकर सब कुछ की सुविधा है. इस सुविधा से स्टूडेंट को बहुत लाभ होगा खासकर जो परीक्षा देने के लिए शहर में आते हैं और लेट होने पर स्टेशन पर रात गुजारना पड़ता है.'' - आलोक कुमार, गोपालगंज निवासी

'सुविधा काफी अच्छी है' : गोपालगंज से आए युवक आलोक कुमार ने कहा कि वह अपने मित्र से मिलने यहां पटना आए हुए थे और कुछ काम था. सब खत्म हुआ तो काफी देर हो गयी. इस व्यवस्था के बारे में उन्होंने सुना था और जब यहां पहुंचे तो यहां आसानी से आश्रय मिल गया है.

''यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और यहां की व्यवस्था से पूरी तरह खुश हैं क्योंकि साफ सुथरा शौचालय के साथ-साथ शुद्ध पानी की भी सुविधा है. खाना भी यहां थोड़ी देर में आ जाएगा और कोई पैसा नहीं देना होगा. यह बहुत अच्छी बात है.'' - राजू भगत, गोपालगंज निवासी

आधार कार्ड से मिल गई एंट्री : रैन बसेरा में आश्रय लिए राजू भगत ने बताया कि वह गोपालगंज के थावे से आए हुए हैं. आधार कार्ड में नाम में सुधार करवाना है और यह पटना जीपीओ में हो रहा है. जिले में काम नहीं हुआ तो वह पटना आए. पहले दिन पटना में काम नहीं हुआ तो यहां उन्हें निशुल्क में आश्रय मिल गया.

क्या मिलती है सुविधा? : जर्मन हैंगर वाले रैन बसेरा में डबल डेकर बंक बेड है. बेड पर गद्दा उत्तम क्वालिटी का है और अच्छा गर्म करने वाला कंबल है. लोगों को यदि गर्मी लगने लगे तो उसके लिए पंखे की भी सुविधा है. मोबाइल चार्जिंग के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरा और टेलीविजन की भी सुविधा है. रात के समय निशुल्क रोटी सब्जी सलाद उपलब्ध कराया जाता है.

इस प्रकार की सुविधा सभी जिला मुख्यालय स्तर पर होनी चाहिए ताकि जो लोग शहर में कोई काम के लिए आते हैं और रात में देर हो जाती है तो वह रात में स्टेशन के पास ऐसे आश्रय स्थल पर ठहर सकें. लोगों ने कहा कि यह पूरी होटल जैसी व्यवस्था है, सबसे खास है कि यह निशुल्क है.

जर्मन हैंगर की सुविधा से लोग खुश : पटना जंक्शन के नजदीक जीपीओ गोलंबर के पास बने जर्मन हैंगर वाले रैन-बसेरा में आश्रय लेने वाले लोग काफी खुश दिखे. लोगों ने कहा कि एक होटल में जो सुविधा मिलती है वह सभी सुविधा यहां मिल रही है और यहां कोई तकलीफ नहीं है.

पटना में रैन बसेरा : यहां बड़ी संख्या में प्रतिदिन लोग आकर आश्रय ले रहे हैं. यही नहीं आने वाले सभी लोग इस सुविधा की भरपूर सराहना कर रहे हैं. यहां लोगों को निशुल्क आश्रय दिया जा रहा है. सिर्फ आधार कार्ड को देखकर बिस्तर अलॉट किया जा रहा है.

पटना : राजधानी पटना में ठंड लगातार बढ़ रही है और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है. ऐसे में असहाय और बेघर लोगों को रात में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पटना नगर निगम द्वारा सभी स्थायी, अस्थायी और जर्मन हैंगर रैनबसेरों को पूरी तरह तैयार कर दिया गया है.

इलाज कराने वाले भी ठहर रहे यहां : छपरा से आए युवक विशाल कुमार सिंह ने कहा कि वह दिव्यांग हैं और अपना इलाज करने के लिए आईजीआईएमएस आए हुए हैं. आज उनका चेकअप हुआ है और कल भी हॉस्पिटल जाना है.

''आईजीआईएमएस में ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी तो यहां पहुंचे हैं. यहां निशुल्क में होटल जैसी सुविधा का बिस्तर मिल गया. मैंने अपना दिव्यांग कार्ड दिखाकर एंट्री ली है. सरकार की ओर से यह जो व्यवस्था की गई है इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूं.''- विशाल कुमार सिंह, छपरा निवासी

परीक्षार्थी को हुई सुविधा : छपरा के बनियापुर से आए हुए छात्र राजन कुमार ने कहा कि वह रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देने पटना आए हुए थे. परीक्षा देकर निकले तो काफी रात हो गई. आसपास होटल में गए तो कमरा नहीं मिला और जहां मिला वह काफी महंगा था.

''इस रैन-बसेरा के बारे में कई जगह वीडियो देखा था तो यहां पहुंचे. मुझे एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा और सिर्फ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से एंट्री मिल गई. मैं तो कहूंगा कि ऐसी होटल जैसी शानदार व्यवस्था हर जिला मुख्यालय में होनी चाहिए, ताकि परीक्षा देने वाले छात्रों को एक रात बिताने में कहीं परेशानी ना हो.''- राजन कुमार, छपरा से आए छात्र

शाम के समय होती है फॉगिंग : यहां सेंटर पर मौजूद सुपरवाइजर दीपक कुमार ने बताया कि तीन शिफ्ट में निगम के कर्मियों की ड्यूटी लगती है और निगम की ओर से लगातार निरीक्षण भी होता है. सुविधाओं का जायजा लिया जाता है. यहां 32 बेड हैं, यानी 16 बंक बेड है. शाम के समय निगम की फॉगिंग टीम आती है और मच्छरों के खिलाफ फॉगिंग होता है.

''जितने भी 16 बेड नीचे वाले हैं उस पर मच्छरदानी की व्यवस्था है. जर्मन हैंगर होने के कारण बाहर से ठंडी हवा अंदर नहीं आ पाती है और जो भी लोग यहां ठहरने आते हैं वह अच्छा फीडबैक देकर ही जाते हैं.''- दीपक कुमार, रैन बसेरा सेंटर के सुपरवाइजर

आश्रय स्थलों में 988 बेड की व्यवस्था : नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि नगर निगम का लक्ष्य है कि ठंड के मौसम में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर न हो. इसी दिशा में शहरभर में 988 बेड वाले आश्रय स्थलों की व्यवस्था की गई है.

सभी रैनबसेरों में बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया है, ताकि जरूरतमंद लोग सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से ठहर सकें. उन्होंने बताया कि जर्मन हैंगर वाले 12 रैन बसेरा, स्थाई रूप से 6 रैनबसेरा और अस्थाई रूप से 8 रैनबसेरा है जो पटना नगर निगम के सभी पांचो अंचल क्षेत्र में सक्रिय हैं.

''सभी नागरिकों से अपील करेंगे की यदि उन्हें कोई व्यक्ति ठंड में खुले में रात बिताते दिखाई दे, तो निकटतम रैनबसेरे की जानकारी उपलब्ध कराएं या निगम नियंत्रण कक्ष को सूचित करें. निगम का प्रयास है कि शहर का कोई भी नागरिक ठंड से प्रभावित न हो. रैनबसेरों के सुचारू संचालन के लिए तीन शिफ्टों में केयरटेकर भी तैनात किए गए हैं.''- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त, पटना

रैनबसेरों में उपलब्ध सुविधाएं : सभी स्थायी, अस्थायी और जर्मन हैंगर रैनबसेरों में स्वच्छ पेयजल, टॉयलेट, मच्छरदानी तथा पर्याप्त कंबलों की व्यवस्था की गई है. इसके साथ रात्रि भोजन की निशुल्क व्यवस्था है.ठंड बढ़ने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो कंबल उपलब्ध कराए जाएंगे.

''जीविका दीदी की किचन से सभी आश्रय स्थलों पर आश्रय लेने वाले लोगों के लिए रात्रि में भोजन उपलब्ध कराया जाता है. सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे एवं फायर एक्स्टिनगुइशर भी लगाए गए हैं. इसके अलावा प्रत्येक आश्रय स्थल पर प्रबंधक की भी नियुक्ति की गई है, जो व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी कर रहे हैं. जहां भी रैन बसेरा है वहां के संबंधित थाने को पत्र लिख कर रात्रि गश्ती के लिए सूचित भी किया गया है.''- यशपाल मीणा, नगर आयुक्त, पटना

महिलाओं के लिए विशेष रैनबसेरा : महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर के प्रमुख स्थानों पर महिलाओं के लिए विशेष रैनबसेरों की व्यवस्था की गई है. इन आश्रय स्थलों में केवल महिलाएं ठहर सकती हैं. गांधी मैदान (मौर्या होटल के सामने), बुद्धा स्मृति पार्क के निकट (फ्रेजर रोड) और पटना सिटी नाला पर महिलाओं के लिए रैनबसेरे बनाए गए हैं.

पटना नगर निगम की अपील : पटना नगर निगम की ओर से सभी नागरिकों के लिए अपील भी जारी की गई है. इसमें कहा गया है कि यदि उन्हें कोई व्यक्ति ठंड में खुले में रात बिताते दिखाई दे, तो निकटतम रैनबसेरे की जानकारी उपलब्ध कराएं या निगम नियंत्रण कक्ष को सूचित करें. 15534 टोल फ्री नंबर है जिस पर कोई शिकायत दर्ज की जा सकती है अथवा नजदीकी रैन बसेरा के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है. शहर के प्रमुख चौक चौराहा पर रैन बसेरा लगाए गए हैं.

