ETV Bharat / state

बोकारो में हाथी हमले से हुई मौत के बाद प्रशासन अलर्ट, ड्रोन से रखी जा रही गजराज पर नजर

बोकारो: जिले के गोमिया प्रखंड में हाथी हमले में बीते दो दिनों में पांच लोगों की जान चली गई. जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फूटा और घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम को घेर लिया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन की पहल से ग्रामीणों को शांत कराया गया. वहीं, आगे ऐसी बड़ी घटना न हो इसको लेकर वन विभाग ने बंगाल से 19 लोगों की स्पेशल टीम बुलाई है.

इसके अलावा संभावित जगहों पर मशाल की व्यवस्था और रात्रि गश्ती कर लोगों की सुरक्षा को लेकर चौकसी बरती जा रही है. लगातार पेट्रोलिंग कर लोगों को अपने घर में रहने की सलाह दी जा रही है. ड्रोन से भी जंगलों की निगरानी की जा रही है. साथ ही 6 क्यूआरटी टीम तैनात की गई है, जो समय समय पर लोगों से मिलती है और जानकारी इकट्ठा करती है.

जानकारी देते डीएफओ संदीप शिंदे (ETV BHARAT)

बोकारो डीएफओ संदीप शिंदे ने बताया कि गोमिया क्षेत्र में लगभग 42 हाथियों की झुंड विचरण कर रही है, जो अब एक दूसरे से बिछड़ कर छोटे-छोटे झुंड में तब्दील हो गया है. पांच हाथियों का झुंड इस क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही है और इसी झुंड के द्वारा लोगों पर आक्रमण किया गया है.