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पिता ने बेटी के अपहरण का कराया था FIR, अपराधियों ने सिर पर मारी गोली

कुछ दिन पहले बेटी के कथित अपहरण का मामला दर्ज कराने वाले पिता और नाइट गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. पढ़ें..

NIGHT GUARD SHOT DEAD IN MUNGER
मुंगेर में गोली मारकर गार्ड की हत्या (सांकेतिक तस्वीर)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 16, 2026 at 2:04 PM IST

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मुंगेर: जिले के सफियासराय थाना क्षेत्र में अपराधियों ने बुधवार देर रात दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया. चिमनी भट्ठा पर ड्यूटी कर रहे नाइट गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में पूरा मामला पुरानी रंजिश से जुड़े विवाद से संबंधित माना जा रहा है.

नाइट गार्ड की गोली मारकर हत्या: जानकारी के अनुसार सफियासराय थाना क्षेत्र में एक चिमनी भट्ठा के 45 वर्षीय नाइट गार्ड की गोली मारकर हत्या की गई है. गार्ड रोज की तरह बुधवार रात खाना खाने के बाद अपनी ड्यूटी पर पहुंचे थे. वह भट्ठा परिसर में रखी चारपाई पर सो गए थे जिसके बाद यह घटना घटित हुई.

अज्ञात अपराधियों ने किया फायरिंग: देर रात अज्ञात अपराधियों ने सो रहे नाइट गार्ड को बेहद करीब से गोली मार दी. गोली लगते ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. परिजनों के अनुसार दो गोली मारी गई, जिसमें से एक गोली उनके सिर पर मारी गई थी.

"उनको दो गोली मारी गई है. सीसीटीवी में घटना कैद हुई है. एक गोली सिर पर लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई है."- मृतक के परिजन

पूरे क्षेत्र की घेराबंदी: शुरुआती जांच में मामला पुरानी रंजिश और मृतक की बेटी के कथित अपहरण एवं प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद से जुड़ा माना जा रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही सफियासराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद भी घटनास्थल पर पहुंचे.

FSL की को बुलाया गया टीम: उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने का निर्देश दिया. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया गया है.

बेटी के प्रेम प्रसंग और पुराने विवाद पर जांच केंद्रित: पुलिस की प्रारंभिक जांच में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है. बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले गार्ड की बेटी का कथित अपहरण का मामला सामने आया था. इस मामले में उसने सफियासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था. पुलिस को आशंका है कि इसी मामले को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश के कारण हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है.

CCTV की जांच जारी: हालांकि पुलिस फिलहाल किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे संभावित सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को भी खंगाल रही है.

"चिमनी भट्ठा पर नाइट गार्ड के रूप में कार्यरत शख्स की गोली मारकर हत्या की गई है. प्रथम दृष्टया मामला उनकी बेटी को भगाने की घटना से जुड़े पुराने विवाद से संबंधित प्रतीत हो रहा है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है. संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- सैयद इमरान मसूद, पुलिस अधीक्षक

परिजनों में मचा कोहराम: घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए.परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है. पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों की गहराई से जांच कर रही है. कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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