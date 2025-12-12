ETV Bharat / state

नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, सद्भावना मैच में नेता और अफसर की टीमों में मुकाबला

जांजगीर चांपा में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया.

NIGHT CRICKET COMPETITION
नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

December 12, 2025

2 Min Read
जांजगीर चांपा : जांजगीर के हाईस्कूल मैदान में नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंंभ हुआ. फ्लड लाइट की दूधिया रौशनी में सद्मभावना मैच जिला प्रशासन इलेवन और जनप्रतिनिधि इलेवन के बीच खेला गया. मैच शुरु होने से पहले जमकर आतिशबाजी की गई. वहीं मैच के दौरान चीयर लीडर्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

आतिशबाजी से रोमांचक हुआ नजारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
नेता और अफसर की टीमों में मुकाबला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

25 साल से हो रहा है आयोजन

जांजगीर में पिछले 25 वर्षों से नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है. जिसमें ग्रामीण इलाकों की छिपी प्रतिभा को सामने लाने का प्रयास रहता है.इस प्रतियोगिता में राज्य स्तर की नामी टीमें शिरकत करती हैं. इस बार आयोजकों ने रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता आकर्षक बनाने के लिए सद्भावना मैच का आयोजन किया. जिसमें एक ओर एसपी कलेक्टर की टीम थी,तो दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की टीम. मैच की शुरुआत टॉस से हुई जिसे जनप्रतिनिधि इलेवन ने जीता. नेताओं की टीम ने पहले बल्लेबाजी चुनी.

नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला प्रशासन की टीम ने दिखाया जलवा
मैच ओपनर के रूप में कांग्रेस के चांपा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जय थवाईत और बीजेपी के महामंत्री अमर सुल्तानिया ने ओपनिंग की.इस मैच में जनप्रतिनिधियों की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओव्हर में 8 विकेट खोकर 64 रन बनाएं.वहीं दूसरी ओर एसडीएम सुब्रत प्रधान की कप्तानी में जिला प्रशासन की टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 6 ओव्हर में दो विकेट खोकर जीत हासिल कर ली. इस मैच में जिला प्रशासन की टीम ने अपनी चुस्ती फुर्ती का अहसास भी कराया. आयोजन समिति ने विजेता और उपविजेता को कप देकर सम्मानित किया.

