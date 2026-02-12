बिना पासपोर्ट-वीजा के भारत में 10 साल से रह रहा था नाइजीरियाई युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार
नाइजीरियाई नागरिक स्टोन ओयान पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा था.
Published : February 12, 2026 at 8:30 AM IST
झालावाड़: जिले की घाटोली थाना पुलिस ने बिना पासपोर्ट, वीजा व बिना लाइसेंस कई वर्षों से भारत में रह रहे एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है. नशा तस्करी में घाटोली पुलिस द्वारा किए जा रहे अनुसंधान के दौरान संदिग्ध मोबाइल नंबर की जांच में युवक की पहचान सामने आई, बाद में युवक को अनुसंधान कर डिटेंशन सेंटर भिजवाया गया है.
झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि नाइजीरियाई नागरिक स्टोन ओयान पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा था. मामले में जिले भर के सभी स्थानों पर नशा तस्कर के खिलाफ पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में घाटोली थाना पुलिस टीम को एनडीपीएस प्रकरण में एक संदिग्ध मोबाइल नंबर मिला था. इसके आधार पर जांच करते हुए घाटोली थाना पुलिस दिल्ली पहुंची. यह संदिग्ध मोबाइल नंबर एक नाइजीरियाई नागरिक स्टोन अयान का होना पाया. पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि यह विदेशी नागरिक पासपोर्ट व वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद भी पिछले 10 वर्षों से अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहा था. इस पर पुलिस ने इस विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया और घाटोली लेकर आई.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फिलहाल विदेशी नागरिक की जानकारी राज्य सरकार के गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी गई है. विदेशी नागरिक को निष्कासित करने का आदेश प्राप्त किया. इसके पश्चात झालावाड़ पुलिस की ओर से गिरफ्तार विदेशी नाइजीरियाई नागरिक को डिटेंशन सेंटर अलवर भिजवाया गया है. डिटेंशन सेंटर द्वारा आगामी दिनों में इस विदेशी नागरिक को डिपोर्ट कर उसके देश भिजवा दिया जाएगा. घाटोली पुलिस को जांच के दौरान इस विदेशी नागरिक के अन्य किसी आपराधिक प्रकरण में संलिप्त की पुष्टि नहीं हुई है. यह विदेशी नागरिक अवैध तरीके से ही भारत में निवास कर रहा था.