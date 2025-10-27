गुरुग्राम में ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश, खानपुर की बिल्डिंग में चल रही थी नशे की फैक्ट्री, नाइजीरिया की महिलाएं गिरफ्तार

ETV Bharat / state

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम मे पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है. पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाइजीरिया मूल की तीन महिलाओं समेत एक यूपी के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि गिरफ्तार आरोपी मादक पदार्थ बनाने और बेचने की फैक्ट्री चला रहे थे. पुलिस ने दिल्ली के खानपुर में एक बिल्डिंग में छापेमारी कर गिरोह का पर्दाफाश किया है.

नशीले पदार्थ बरामद: पुलिस ने बताया कि, "आरोपियों के पास से 64 ग्राम एमडीएम और 9 ग्राम कोकीन बरामद की गई है. आरोपी दिल्ली में रहकर नशीले पदार्थों का व्यापार कर रहे थे. गुरुग्राम व अन्य सप्लाई स्थानों पर नशीले पदार्थों की सप्लाई की जाती थी. पकड़े गए सभी आरोपी नाइजीरिया के रहने वाले हैं. आरोपी महिलाएं दो साल पहले भारत आई थी. दिल्ली के खानपुर में किराए की बिल्डिंग में रह रही थी".

पुलिस कर रही जांच: पुलिस ने बताया कि "आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस हिरासत में रिमांड पर लिया जाएगा. आरोपियों से पूछताछ कर उनके दस्तावेज और अन्य साथी आरोपियों की भी जानकारी जुटाई जाएगी. गुरुग्राम पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ मुहिम शुरू की है, जिसके तहत शहर में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. शहर को नशामुक्त करने के उद्देश्य से आगे भी इसी तरह से कार्रवाई जारी रहेगी".

