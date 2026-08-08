रतलाम स्टेशन पर 1.5 करोड़ की ड्रग्स की साथ पकड़ी गई नाइजीरियन महिला, दिल्ली से जा रही थी मुंबई
रतलाम रेलवे स्टेशन पर नारकोटिक्स की डीआरआई विंग की बड़ी कार्रवाई, देहरादून एक्सप्रेस में मिली ड्रग तस्कर महिला. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 8:59 AM IST
रतलाम : शुक्रवार रात रतलाम में देहरादून एक्सप्रेस से सफर कर रही नाइजीरिया मूल की एक महिला को करोड़ों की ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है. नारकोटिक्स की डीआरआई विंग ने यह कार्रवाई की है. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली से मुंबई जा रही देहरादून एक्सप्रेस के A1 कोच से नारकोटिक्स और रेलवे पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया. महिला के ट्रॉली बैग से प्रतिबंधित ड्रग एंफेटामाइन मिली है, जिसके बाद नारकोटिक्स की टीम ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है.
ट्रॉली बैग में छुपा कर रखी थी डेढ़ करोड़ की ड्रग्स
दरअसल, नारकोटिक्स और रेलवे पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी की देहरादून एक्सप्रेस के A1 कोच में नाइजीरिया मूल की एक महिला नई दिल्ली से मुंबई की तरफ यात्रा कर रही है, जिसके पास बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ है. रतलाम रेलवे स्टेशन पर जब महिला के ट्रॉली बैग को चेक किया गया तो ट्रॉली बैग में खुफिया पॉकेट के अंदर 2 किलोग्राम क्रिस्टल नुमा पदार्थ मिला. जांच किए जाने पर यह प्रतिबंधित मादक पदार्थ एंफेटामाइन होना पाया गया है.
जीआरपी थाना प्रभारी सोहनलाल पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया, '' इस बारे में पूरी कार्रवाई नारकोटिक्स विभाग द्वारा की गई है. महिला के पास से नशीला पदार्थ बरामद हुआ है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई नारकोटिक्स विभाग द्वारा ही की जानी है.
दिल्ली मुंबई रेलमार्ग पर ट्रेनों में हो रही तस्करी
खुफिया विभाग को लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि दिल्ली-मुंबई रेल रूट पर ड्रग्स की तस्करी हो रही है. तस्कर इसके लिए मंदसौर, नीमच और प्रतापगढ़ क्षेत्र से गुजरने वाले रेल रूटों का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में खुफिया विभाग की टीमें भी दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर सक्रिय हो गई हैं और लगातार दबिश देकर ड्रग्स तस्करों को पकड़ा जा रहा है.
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वहीं, पकड़ी गई नाइजीरियन महिला से ड्रग तस्करी के बारे में पूछताछ की जा रही है. यह ड्रग्स कहां से किन लोगों को सप्लाई की जा रही थी, इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है, जिसके बाद बड़े खुलासे हो सकते हैं.