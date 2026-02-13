ETV Bharat / state

वीजा नियमों का उल्लंघन कर स्टे कर रहे नाइजीरियन छात्र को पकड़ा, भेजा अलवर डिटेंशन सेंटर

सीआईडी एवं पंजीकरण कार्यालय ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: 2 साल से अधिक समय से वीजा नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से रह रहे नाइजीरियन छात्र को सीआईडी जोन की टीम ने पकड़ा है. नाइजीरियन छात्र नजीब ईशा लवान ने अजमेर की भगवंत यूनिवर्सिटी में एमएससी आईटी में ऑनलाइन प्रवेश लेकर स्टूडेंट वीजा हासिल किया था. वर्ष 2023 में वह भारत आया, लेकिन कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया. दो वर्षों तक भारत के अलग-अलग क्षेत्र में वीजा अवधि के बाद भी अवैध रूप से रहता रहा. आरोपी के खिलाफ ब्लैकलिस्ट और भारत से डिपोर्ट करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. अजमेर में सीआईडी एवं पंजीकरण कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने बताया कि राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर राज्य में अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों और ओवर स्टे करने वाले विदेशियों को चिन्हित कर उनके प्रत्यावर्तन के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत अजमेर सीआईडी जोन की ओर से ओवर स्टेट करने वाले नाइजीरिया के एक नागरिक को पकड़कर जिला पुलिस के सहयोग से अलवर में डिटेंशन सेंटर भिजवाया गया है. उन्होंने बताया कि नाइजीरिया के मूल निवासी नजीब ईशा लवान ने भगवंत यूनिवर्सिटी में एमएससी आईटी में ऑनलाइन स्टूडेंट वीजा प्राप्त किया था. पढ़ें: बिना पासपोर्ट-वीजा के भारत में 10 साल से रह रहा था नाइजीरियाई युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार