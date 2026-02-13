ETV Bharat / state

वीजा नियमों का उल्लंघन कर स्टे कर रहे नाइजीरियन छात्र को पकड़ा, भेजा अलवर डिटेंशन सेंटर

छात्र स्टूडेंट वीजा लेकर भारत आया, लेकिन वह कभी उस विश्वविद्यालय में नहीं गया, जहां उसने प्रवेश लिया था.

CID and Registration Office
सीआईडी एवं पंजीकरण कार्यालय (ETV Bharat Ajmer)
Published : February 13, 2026 at 3:24 PM IST

अजमेर: 2 साल से अधिक समय से वीजा नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से रह रहे नाइजीरियन छात्र को सीआईडी जोन की टीम ने पकड़ा है. नाइजीरियन छात्र नजीब ईशा लवान ने अजमेर की भगवंत यूनिवर्सिटी में एमएससी आईटी में ऑनलाइन प्रवेश लेकर स्टूडेंट वीजा हासिल किया था. वर्ष 2023 में वह भारत आया, लेकिन कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया. दो वर्षों तक भारत के अलग-अलग क्षेत्र में वीजा अवधि के बाद भी अवैध रूप से रहता रहा. आरोपी के खिलाफ ब्लैकलिस्ट और भारत से डिपोर्ट करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

अजमेर में सीआईडी एवं पंजीकरण कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने बताया कि राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर राज्य में अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों और ओवर स्टे करने वाले विदेशियों को चिन्हित कर उनके प्रत्यावर्तन के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत अजमेर सीआईडी जोन की ओर से ओवर स्टेट करने वाले नाइजीरिया के एक नागरिक को पकड़कर जिला पुलिस के सहयोग से अलवर में डिटेंशन सेंटर भिजवाया गया है. उन्होंने बताया कि नाइजीरिया के मूल निवासी नजीब ईशा लवान ने भगवंत यूनिवर्सिटी में एमएससी आईटी में ऑनलाइन स्टूडेंट वीजा प्राप्त किया था.

दाखिला लिया लेकिन कभी नहीं गया यूनिवर्सिटी: राजेश मीणा ने बताया कि आरोपी नजीब 6 सितंबर, 2023 को भारत आया था, लेकिन वह कभी भगवंत यूनिवर्सिटी में उपस्थित नहीं हुआ. पिछले 2 वर्ष से भी अधिक समय से भारत में अलग-अलग जगह पर रहते हुए वेद वीजा समाप्त होने के बाद वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए वह लगातार ओवर स्टे करता रहा. इस दौरान उसने भारत में किसी भी एफआरओ क्षेत्राधिकार में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया. वीजा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर विदेशी छात्र नजीब को उसके देश डिपोर्ट किए जाने तक राजस्थान सरकार के गृह विभाग की ओर से उसे डिटेंशन सेंटर में प्रतिबंधित किए जाने के आदेश जारी हुए हैं.

डिटेंशन सेंटर भेजा: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने बताया कि 12 फरवरी को जिला पुलिस के सहयोग से नाइजीरियन नागरिक को पुलिस गार्ड के साथ अलवर के डिटेंशन सेंटर भिजवाया गया है. उन्होंने बताया कि वीजा नियमों का उल्लंघन और ओवर स्टे करने वाले विदेशी नागरिक पाए जाने पर उनके चिन्हित पर भारत से डिपोर्ट किए जाने और ब्लैकलिस्ट किए जाने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अवैध रूप से स्टेट करने वाले विदेशी नागरिकों को शरण देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई होगी.

