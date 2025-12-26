हेराइन तस्करी में नाइजीरियन मास्टरमाइंड गिरफ्तार; 8 करोड़ का नशीला पदार्थ बरामद, बिना पासपोर्ट भारत में रह रहा था
मथुरा में 8 अक्टूबर को पकड़े गए थे 2 आरोपी, पूछताछ में मिले इनपुट से मुख्य आरोपी तक पहुंची आगरा एएनटीएफ.
मथुरा : आगरा एएनटीएफ (anti narcotics task force) ने मादक पदार्थों की तस्करी में बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने दिल्ली से मुख्य तस्कर को गुरुवार को गिरफ्तार किया. इसके बाद उसे मथुरा लाकर शुक्रवार को इसका खुलासा किया. आरोपी नाइजीरिया का रहने वाला है. वह बिना पासपोर्ट भारत में रह रहा था. उसके पास वैध वीजा भी नहीं था.
आगरा एएनटीएफ यूनिट के क्षेत्रधिकारी उमेश पंवार ने बताया कि 8 अक्टूबर को मथुरा के नौझील इलाके से वकार और फैजल को पकड़ा गया था. दोनों के पास से 1 किलो 45 ग्राम हेरोइन मिली थी. दोनों के खिलाफ नौझील थाने में मुकदमा लिखा गया था.
क्षेत्रधिकारी ने बताया कि पूछताछ में पता तला कि वकार और फैजल को नाइजीरिया का एक व्यक्ति हेराइन की सप्लाई करता है. वह ही मुख्य तस्कर है. उसका नाम आईके प्रिंस है. इसके बाद टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी.
गुरुवार को आईके प्रिंस को दिल्ली के सदर बाजार इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद उसे मथुरा लाया गया. यहां उसे शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया. यहां से उसे जेल भेज दिया गया. उसके पास से 1 किलो 800 ग्राम हेरोइन मिली है. इसकी अनुमानित कीमत 6 से 8 करोड़ रुपये है. आरोपी के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं.
क्षेत्राधिकारी उमेश पंवार ने बताया कि टीम काफी समय से आईके प्रिंस की तलाश कर रही थी. हेरोइन सप्लाई का यह मुख्य सरगना है. नाइजीरिया की एंबेसी को भी सूचना दे दी गई है. जहां से वह हेरोइन लेता था, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा.
वहीं कुछ दिनों पहले गोरखपुर में एएनटीएफ यूनिट गोरखपुर ने 2 सक्रिय तस्करों को गिरफ्तार किया था. उनके कब्जे से 530 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपये बताई जा रही थी. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान छेदी यादव और अरुण सिंह के रूप में की गई थी.
