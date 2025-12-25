ETV Bharat / state

जयपुर के तस्करों को एमडी सप्लाई करने वाले नाइजीरियन गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

जयपुर में युवाओं को नशे की लत लगाने वाले तस्करों और ड्रग पैडलर्स के खिलाफ पुलिस ऑपेरशन क्लीन स्वीप अभियान चला रही है.

जयपुर: राजधानी जयपुर के युवाओं की रगों में सिंथेटिक ड्रग (एमडी) का जहर घोलने वाले तस्करों पर पुलिस का एक्शन जारी है. जयपुर के तस्करों को एमडी सप्लाई करने वाले एक नाइजीरियन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले जयपुर में तीन युवकों को करीब 5.50 लाख रुपए की एमडी के साथ गिरफ्तार किया गया था. उनसे पूछताछ में एक नाइजीरियन युवक का नाम सामने आया था. जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो नाइजीरियन युवकों को दबोच लिया.

स्पेशल कमिश्नर (ऑपेरशन) राहुल प्रकाश ने बताया कि राजधानी जयपुर में युवाओं को नशे की लत लगाने वाले तस्करों और ड्रग पैडलर्स के खिलाफ पुलिस ऑपेरशन क्लीन स्वीप अभियान चला रही है. जिसके तहत नशे के सौदागरों पर एक्शन लिया जा रहा है. इसी कड़ी में जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने नाइजीरियन गैंग के दो तस्करों को पकड़ा है. उन्होंने बताया कि पहले की गई कार्रवाई के बाद पूछताछ में नाइजीरियन युवक हेनरी का नाम सामने आया. यह हरियाणा से एमडी सप्लाई करता है.

हेनरी को नशे की सप्लाई करता था तौची: उनका कहना है कि सीएसटी ने शिकंजा कसा और हेनरी को हिरासत में लिया. उससे एमडी तस्करी को लेकर गहनता से पूछताछ की गई. इसके बाद तौची का नाम सामने आया. हेनरी को बड़ी मात्रा में एमडी की सप्लाई तौची करता था. इसके बाद हेनरी अलग-अलग जगहों के तस्करों को डिमांड के हिसाब से एमडी मुहैया करवाता था. उनका कहना है कि सीएसटी ने हेनरी और तौची को गिरफ्तार कर लिया है. अब इस गिरोह के नेटवर्क को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है. तौची कहां से एमडी लाता था. इसे लेकर भी पूछताछ जारी है.

तीन आरोपी पहले भी पकड़े: उन्होंने बताया कि हाल ही में सीएसटी ने तीन युवकों को एमडी ड्रग के साथ पकड़ा था. सीएसटी ने ट्रांसपोर्ट नगर में कार्रवाई करते हुए सोडाला निवासी तरुण सिंह, मजदूर नगर निवासी लोकेंद्र सिंह और वैशाली नगर निवासी प्रशांत शर्मा को गिरफ्तार किया. उनके कब्जे से 53 ग्राम 72 मिलीग्राम एमडी और एक कार जब्त की गई. एमडी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 5.50 लाख रुपए आंकी गई है. ये तीनों आगे अपने नेटवर्क के जरिए नशे की तस्करी करते थे.

