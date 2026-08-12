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दिल्ली से नाइजीरियन ठग गिरफ्तार: सोशल मीडिया पर विदेशी लड़की बनकर करता था युवाओं से दोस्ती, फिर देता था ठगी की वारदात को अंजाम

दिल्ली से नाइजीरियन ठग गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: सोशल मीडिया के जरिए खुद को लड़की बताकर भारतीय युवाओं को प्रेमजाल में फंसाकर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय नाइजीरियन गिरोह का यूपी एसटीएफ ने पर्दाफाश किया है. एसटीएफ की साइबर टीम ने दिल्ली के बुराड़ी इलाके से इस गिरोह के मुख्य शातिर एनवोगू ओबेद ओसिनाची को गिरफ्तार कर लिया है. यह शातिर आरोपी पिछले काफी समय से भारत में अवैध रूप से छिपकर रह रहा था और अब तक करोड़ों रुपयों की चपत लगा चुका है. इस गिरोह ने लखनऊ के डालीगंज निवासी एक युवक को अपना शिकार बनाया था. आरोपी ने फेसबुक पर इंग्लैंड की डोरिस विलियम नाम की लड़की की फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवक को प्रेमजाल में फंसाया. उसके बाद महंगे गिफ्ट और पाउंड्स भेजने का झूठा वादा किया गया, फिर खुद ही फर्जी कस्टम और इनकम टैक्स अधिकारी बनकर कस्टम ड्यूटी, जीएसटी और टैक्स क्लीयरेंस के नाम पर युवक से करीब 68 लाख रुपये ठग लिए. ​दिल्ली में ठिकाना बनाकर चला रहे थे डिजिटल फ्रॉड का खेल

​एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक विशाल विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में जब इस हाई-प्रोफाइल मामले की कड़ियां जोड़ी गईं, तो एसटीएफ ने पूर्व में इसके दो साथियों उचेनवा और ओबेस प्रॉस्पर को गिरफ्तार किया था. इनके पास से मिले इनपुट्स के आधार पर वांछित चल रहे एनवोगू ओबेद को 11 अगस्त की दोपहर दिल्ली के कमल विहार बुराड़ी स्थित एक मकान पर छापेमारी कर दबोचा गया.