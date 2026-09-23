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इंदौर में नाइजीरियन महिला के पास मिली 1.19 करोड़ की ड्रग्स, इंदौर से पुणे जाते वक्त गिरफ्तार

चैकिंग से बचने बस से सफर करने वाली थी ड्रग तस्करी महिला, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने किया गिरफ्तार. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.

INDORE DRUG SMUGGLER ARRESTED
तलाशी में मिले क्रिस्टल जैसे पदार्थ, अंदर भरा था ड्रग्स (Getty Images)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 8:26 AM IST

2 Min Read
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इंदौर: डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने इंदौर में नाइजीरियाई ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है. नाइजीरियन ड्रग तस्कर के पास से 1.19 करोड़ रु मूल्य की 1.4 किलोग्राम ड्रग्स बरामद की गई है. नाईजीरिया महिला इंदौर से पुणे बस से जा रही थी, तभी इंटेलिजेंस की टीम ने उसे पकड़ लिया.

एएनआई के मुताबिक, '' इंटेलिजेंस टीम को इनपुट मिले थे कि इंदौर से पुणे बस से यात्रा कर रही एक महिला यात्री के सामान में नशीले और साइकोट्रोपिक पदार्थ हैं, जिसके बाद DRI के अधिकारियों ने इंदौर के तीन इमली चौराहा, विजय उद्योग नगर, HP पेट्रोल पंप के पास स्थित बस में यात्रा करने से पहले ही नाइजीरियाई महिला की पहचान की और उसे रोककर उसकी तलाशी ली.

NIGERIAN DRUG SMUGGLER INDORE
इंदौर से पुणे ड्रग्स ले जा रही थी महिला (Getty Images)

तलाशी में मिले क्रिस्टल जैसे पदार्थ, अंदर भरा था ड्रग्स

डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने जब नाइजीरियन महिला की बारीकी से तलाशी ली तो उसके एक डफल बैग में कई पॉलीथीन बैग मिले. इन पॉलीथीन बैग में सफेद क्रिस्टल जैसा पदार्थ और कई रंगों की गोलियां थीं. हर पॉलीथीन बैग को खोला गया और पदार्थों की जांच फील्ड ड्रग डिटेक्शन किट से की गई. जब्त किए गए पदार्थों की जांच में एम्फेटामाइन, MDMA (एक्स्टसी) और गांजा होने की पुष्टि हुई.

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इंदौर पुलिस के मुताबिक, '' इस दौरान जांच में पाउडर व क्रिस्टल के रूप में 1120 ग्राम "एम्फेटामाइन", टैबलेट के रूप में 296 ग्राम "एम्फेटामाइन/MDMA (एक्स्टसी)" और 10 ग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) जब्त किया गया, जिसकी ग्रे मार्केट वैल्यू 1.19 करोड़ रु है.''

एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज

नाइजीरियाई ड्रग तस्कर को NDPS एक्ट, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ़्तार किया गया है. इस मामले में आगे की जांच की जा रही है. दरअसल, DRI पूरे भारत में अवैध ड्रग सिंडिकेट्स को खत्म करके भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसके चलते कार्रवाई जारी है. इंदौर में लगातार ड्रग तस्करी की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसके पूर्व भी इंदौर एयरपोर्ट पर इसी तरह की ड्रग तस्करी का मामला उजागर हुआ था.

पिछले साल भी पकड़ी गई थी

मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले महिने भी एक नीइजीरियाई महिला को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बास के 29 लाख रु कीमत की 58 ग्राम कोकिन बरामद हुई थी. आरोपी की पहचान इमेन्युल जॉय के रूप में हुई थी, जिसे चंदन नगर पुलिस ने पकड़ा था.

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