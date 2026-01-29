ETV Bharat / state

सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ठगी करने वाले नाइजीरियाई साइबर गिरोह का भंडाफोड़, ऐसे चढ़े पुलिस के हत्थे

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर दोस्ती कर महंगे गिफ्ट और विदेशी करेंसी भेजने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का साइबर पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस गिरोह के नाइजीरियाई सरगना समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को संरक्षण में लिया गया है.

डीसीपी नॉर्थ राजा बंठिया ने बताया कि बुराड़ी निवासी 40 वर्षीय महिला ने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी. महिला के अनुसार अप्रैल 2025 में एक व्यक्ति ने खुद को नितिन पटेल बताकर व्हाट्सऐप पर संपर्क किया. दोस्ती के बाद आरोपी ने विदेश से महंगे गिफ्ट और 50 हजार पाउंड भेजने का झांसा दिया. इसके बाद कस्टम ड्यूटी, क्लीयरेंस, लेट फीस और ट्रांसपोर्ट चार्ज के नाम पर महिला से करीब 4.20 लाख रुपये ठग लिए गए.

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, आईपी एड्रेस, व्हाट्सऐप और गूगल लॉग्स का गहन तकनीकी विश्लेषण किया. जांच में पता चला कि ठगी की रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की गई थी, जिनके पते फर्जी निकले. पुलिस ने करीब 200 मोबाइल नंबरों और आईएमईआई का विश्लेषण किया और लगातार लोकेशन ट्रैक की.

डीसीपी ने बताया कि 23 जनवरी को पुलिस ने सागरपुर इलाके में छापेमारी कर एक नाबालिग को पकड़ा. उसकी कॉल डिटेल से कुन्हाल और अंश की पहचान हुई, जिन्हें बाद में नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में दोनों ने नाइजीरियाई नागरिक को बैंक खाते और सिम कार्ड उपलब्ध कराने की बात कबूली. इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज की फर्जी डिलीवरी का मैसेज भेजा दिए गए. लोकेशन पर जब नाइजीरियाई नागरिक पार्सल लेने पहुंचा तो पुलिस टीम ने उसे बुराड़ी इलाके से दबोच लिया. उसकी पहचान कुलीबली अमारा (32) के रूप में हुई.