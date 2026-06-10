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निर्जला एकादशी: पहली बार चलेगा 'अमृत सेवा अभियान', 108 स्टॉलों से ढाई लाख लोगों की सेवा का लक्ष्य

जनभागीदारी आधारित इस मॉडल में इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे.

Model of canopy to be set up under Amrit Seva Abhiyan
अमृत सेवा अभियान के तहत लगने वाली कैनोपी का मॉडल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 10:54 PM IST

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जयपुर: नगर निगम प्रशासन ने स्वच्छता अभियानों में मिले जनसहयोग और ग्राउंड इंपैक्ट के बाद अब निर्जला एकादशी के अवसर पर पहली बार एक नई सामाजिक पहल शुरू करने का फैसला लिया है. निगम प्रशासन धार्मिक और सामाजिक भावनाओं से जुड़ा अमृत सेवा अभियान चलाने जा रहा है. जिसके तहत शहरभर में जलदान और प्रसाद वितरण करने के लिए 108 स्टॉल लगाई जाएगी. जहां से ढाई लाख लोगों की सेवा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. खास बात ये है कि इस पूरे अभियान में सफाई व्यवस्था के साथ-साथ सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल ना हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा.

सनातन परंपरा से प्रेरित 108 स्टॉल: अमृत सेवा अभियान के तहत जयपुर शहर में 108 सेवा स्टॉल स्थापित किए जाएंगे. निगम कमिश्नर ओम कसेरा के अनुसार सनातन संस्कृति में 108 मनकों की माला का विशेष महत्व है. इसी प्रतीकात्मकता को ध्यान में रखते हुए ये संख्या तय की गई है. हालांकि यदि नागरिकों की ओर से अधिक उत्साह और आवेदन प्राप्त होते हैं तो स्टॉलों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये धार्मिक प्रचार का कार्यक्रम नहीं बल्कि मानव सेवा और सामाजिक सहभागिता का अभियान है.

निगम कमिश्नर ने बताए स्टॉल लगाने के नियम, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

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मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर लगेंगे सेवा केंद्र: स्टॉलों के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जाएगा, जहां आमजन की आवाजाही अधिक रहती है. इसमें प्रमुख मंदिर, सार्वजनिक स्थल, बाजार क्षेत्र और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान शामिल होंगे. अमृत सेवा का उद्देश्य यही है कि अधिकतम लोगों तक पेयजल और फलाहार की सुविधा पहुंच सके. निगम कमिश्नर ने कहा कि निर्जला एकादशी पर बड़ी संख्या में लोग अपने स्तर पर जलदान और सेवा कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें उपयुक्त स्थान, संसाधन या मंच नहीं मिल पाता. अमृत सेवा अभियान ऐसे ही लोगों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा. जहां नागरिक निगम के साथ जुड़कर सेवा कार्य कर सकेंगे और प्रशासन उन्हें आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगा.

Municipal Commissioner at the service stall
सेवा स्टॉल पर निगम कमिश्नर (ETV Bharat Jaipur)

निगम देगा स्थान और टेंट, नागरिक करेंगे सेवा: जनभागीदारी आधारित इस मॉडल में इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे. नगर निगम की ओर से चयनित स्थान, बैठने की व्यवस्था और टेंट उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि सेवा कार्य में नागरिकों की भागीदारी रहेगी. इससे समाज के विभिन्न वर्गों को सीधे तौर पर अभियान से जुड़ने का अवसर मिलेगा. अभियान में शामिल होने वाले प्रत्येक प्रतिभागी के लिए कम से कम 2100 लोगों की सेवा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. यदि किसी एक स्थान के लिए एक से ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं, तो प्राथमिकता उस व्यक्ति या संस्था को दी जाएगी जो अधिक लोगों की सेवा करने का संकल्प करेगी. इससे सेवा कार्य का दायरा और प्रभाव दोनों बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा.

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निगम मुख्यालय और जोन कार्यालयों पर विशेष व्यवस्था: 108 स्टॉलों में से कुछ स्टॉल नगर निगम मुख्यालय और विभिन्न जोन कार्यालयों पर सीधे निगम प्रशासन की ओर से संचालित किए जाएंगे. इन स्थानों पर शरबत, जूस, छाछ और पेयजल की व्यवस्था निगम की ओर से की जाएगी. यहां कम से कम 5100 लोगों को सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है. नगर निगम प्रशासन ने पूरे अभियान के माध्यम से करीब ढाई लाख लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया है. निगम कमिश्नर का मानना है कि यदि नागरिक, सामाजिक संगठन, व्यापारी वर्ग और धार्मिक संस्थाएं इसमें सक्रिय भागीदारी निभाते हैं तो ये लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़ सकेंगे नागरिक: अभियान में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे. इसके लिए विशेष पोर्टल उपलब्ध कराया गया है. amritseva.in पर पंजीकरण के बाद आवेदकों को स्थान आवंटन और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. निर्जला एकादशी के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए स्टॉलों पर व्रत में उपयोग होने वाले पेय और खाद्य पदार्थों को ही शामिल किया जाएगा. इसमें फलाहार, शरबत, छाछ, जूस और अन्य उपयुक्त सामग्री वितरित की जाएगी ताकि उपवास रखने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके.

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स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर: अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण भी है. प्रत्येक स्टॉल पर सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर निगम की ओर से सफाई कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी. साथ ही खाद्य और पेय सामग्री केवल बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजल में ही वितरित की जाएगी. किसी भी स्टॉल पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग की अनुमति नहीं होगी. वहीं प्रशासन ने सभी आवेदकों के लिए कचरा सेग्रीगेट की शर्त भी अनिवार्य की है. स्टॉल संचालकों को गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग रखना सुनिश्चित करना होगा, जिससे कार्यक्रम के बाद आसपास का क्षेत्र स्वच्छ बना रहे.

ट्रैफिक और खाद्य सुरक्षा के भी सख्त मानक: स्टॉल लगाने वालों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सेवा गतिविधियों के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो. इसके साथ ही वितरित की जाने वाली सभी खाद्य और पेय सामग्री स्वच्छ, सुरक्षित और ढकी हुई होनी चाहिए. निगम प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधा दोनों को अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है. अभियान को व्यवस्थित और आकर्षक स्वरूप देने के लिए सभी स्टॉलों की कैनोपी और ब्रांडिंग का डिजाइन भी नगर निगम प्रशासन की ओर से तय किया गया है. निर्धारित डिजाइन के अनुरूप ही स्टॉल लगाए जाएंगे, जिससे पूरे शहर में अभियान की एक समान पहचान दिखाई दे और नागरिकों तक इसका संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचे.

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