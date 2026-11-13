कोरबा में स्ट्रीट वेंडर्स को हटाने का अजीब तरीका, निगम ने फुटपाथ पर खड़े किए भारी वाहन, कांग्रेस ने की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग
कोरबा में स्ट्रीट वेंडर्स को हटाने और खाली हुई जगह पर भारी वाहन खड़ा करवाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 7:23 PM IST
कोरबा : नगर पालिक निगम द्वारा शहर से स्ट्रीट वेंडरों को हटाने के लिए अपनाए गए एक नए और अजीबोगरीब तरीके ने प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अतिक्रमण हटाने और सड़क को खाली कराने प्रशासन ने बुधवारी चौक के फुटपाथ पर निगम के भारी वाहन जैसे ट्रक, फॉगिंग मशीन, पानी टैंकर खड़े करवा दिए हैं. इस अनूठी कार्रवाई पर चर्चाओं का बाजार गर्म है.दूसरी तरफ स्ट्रीट वेंडर्स व्यवस्थित स्थान दिए जाने पर सड़क की जगह खाली करने के बात भी कह रहे हैं, हालांकि स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से ही एक तबका मुख्य सड़क के किनारे की जगह खाली नहीं करना चाहता, जिसके कारण यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है.
एक दिन पहले हुआ था विवाद
एक दिन पहले ही बुधवारी बाजार में निगमकर्मी और एक महिला स्ट्रीट वेंडर के बीच जमकर विवाद हुआ था, मामला थाने तक भी पहुंच गया था. दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है. जिसके बाद शुक्रवार को फुटपाथ पर सुबह के 7 बजे से ही वाहनों को खड़ा कर दिया गया है, ताकि स्ट्रीट वेंडर वहां दुकान ना लगा सकें. कांग्रेस को भी इस पूरे घटनाक्रम से एक मुद्दा मिल गया है. शहर अध्यक्ष मुकेश राठौर भी मौके पर पहुंचे और स्ट्रीट वेंडर्स से बात की.
रोजी-रोटी छिनने से पसरा सन्नाटा
अचानक हुई इस कार्रवाई से प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों और उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है.
हमें व्यवस्थित स्थान प्रदान किया जाएगा, तब हम यहां से हटने को तैयार हैं. दो दशक से हम यहां अपनी दुकान लगा रहे हैं. अब अचानक हटने को कहा जा रहा है. इसी सड़क पर लगाई दुकान से हम अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं. बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें उचित व्यवस्था मिलने पर हम यहां से जाने को तैयार हैं - लच्छन बाई,स्ट्रीट वेंडर
टेलरिंग का काम करने वाले गोपाल प्रसाद चंद्रा का कहना है कि मेरे पिता यहां 40 साल से टेलरिंग का काम कर रहे हैं. 20 साल मुझे भी हो चुके हैं, अब अचानक यहां से हटने को कहां जा रहा है.
सुबह से निगम ने फुटपाथ पर भारी वाहन खड़े कर दिए हैं. कुछ समय पहले आनंद बाजार बनाकर मोबाइल दुकान वालों को दुकान अलॉट की गई है. हमें भी ऐसी कोई व्यवस्था दे दी जाए, ताकि हम वहां जाकर अपना व्यवसाय कर सकें, रोज-रोज आने-जाने की स्थिति समाप्त होने पर हमें भी सुविधा होगी. हमें भी सड़क पर दुकान लगाने से छुटकारा मिलेगा-गोपाल प्रसाद चंद्रा,टेलर
निगम पर बिना प्लानिंग काम करने का आरोप
मौके पर पहुंचे कांग्रेस के शहर अध्यक्ष मुकेश राठौर ने बताया कि निगम बिना प्लानिंग के काम कर रहा है. लोग यहां दशकों से अपने दुकानों का संचालन कर रहे हैं. जिससे उनकी रोजी-रोटी चलती है. अचानक इन्हें हटा दिए जाने से रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो सकता है.
पहले इनके लिए व्यवस्था की जाए. इसके बाद उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाए, आनंद बाजार बनाया गया है. वहां और भी दुकान बन सकती हैं. यहां दुकान लगाने वालों को आनंद बाजार में क्यों स्थान नहीं मिला यह एक सवाल है. फुटपाथ पर वाहनों को खड़ा कर दिया गया है. यह तरीका भी ठीक नहीं है- मुकेश राठौर, शहर अध्यक्ष कांग्रेस
यातायात और सुरक्षा को लेकर भी उठे सवाल
निगम का पक्ष ये है कि सड़क पर दुकान लगाने से यातायात बाधित होने के साथ ही लोग सड़क पर वाहन खड़ा कर खरीदारी करते हैं.जिससे सड़क जाम की स्थिति निर्मित होती है, सड़क दुर्घटनाओं की भी संभावना बनती है. कुछ समय पहले निगम के एक कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. निगम का कहना है कि पौनी पसारी योजना के तहत बनाए गए चबूतरों में लोगों को स्थान दिया जाएगा, वहां जाकर स्ट्रीट वेंडर अपना व्यवसाय कर सकते है.
बिना वैकल्पिक व्यवस्था के कार्रवाई की बात
कोरबा शहर में ठेला, गुमटी और झाड़ू,सूपा की अस्थायी दुकान लगाकर अपना गुजर-बसर करने वाले छोटे स्ट्रीट वेंडरों को हटाने के लिए नगर निगम काफी समय से प्रयासरत हैं. स्ट्रीट वेंडर्स की समस्या ये है कि किसी उचित वेंडिंग जोन या पूर्व सूचना के गरीब दुकानदारों को हटाना शुरू कर दिया गया है. शुक्रवार को निगम के भारी वाहनों को लाकर खड़ा कर दिया गया, ताकि वेंडर दोबारा अपनी दुकानें न लगा सकें.
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