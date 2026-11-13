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कोरबा में स्ट्रीट वेंडर्स को हटाने का अजीब तरीका, निगम ने फुटपाथ पर खड़े किए भारी वाहन, कांग्रेस ने की ​वैकल्पिक व्यवस्था की मांग

कोरबा में स्ट्रीट वेंडर्स को हटाने का अजीब तरीका ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोरबा : नगर पालिक निगम द्वारा शहर से स्ट्रीट वेंडरों को हटाने के लिए अपनाए गए एक नए और अजीबोगरीब तरीके ने प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अतिक्रमण हटाने और सड़क को खाली कराने प्रशासन ने बुधवारी चौक के फुटपाथ पर निगम के भारी वाहन जैसे ट्रक, फॉगिंग मशीन, पानी टैंकर खड़े करवा दिए हैं. इस अनूठी कार्रवाई पर चर्चाओं का बाजार गर्म है.दूसरी तरफ स्ट्रीट वेंडर्स व्यवस्थित स्थान दिए जाने पर सड़क की जगह खाली करने के बात भी कह रहे हैं, हालांकि स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से ही एक तबका मुख्य सड़क के किनारे की जगह खाली नहीं करना चाहता, जिसके कारण यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है.



एक दिन पहले हुआ था विवाद