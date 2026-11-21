ETV Bharat / state

लखनऊ में खुलेगा यूपी का पहला NIFTEM सैटेलाइट सेंटर, युवाओं को मिलेगी खाद्य तकनीक की ट्रेनिंग

किसानों, युवाओं और उद्यमियों के लिए खास मौका: जानिए कैसे काम करेगा लखनऊ का निफ्टेम केंद्र. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण और उद्यानिकी के क्षेत्र को आधुनिक तकनीक और अनुसंधान से जोड़ने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत लखनऊ में प्रदेश का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान का सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जाएगा. इस केंद्र के लिए लखनऊ में तीन स्थानों को चिह्नित किया गया है. इनमें राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र, आलमबाग, राजकीय उद्यान, अलीगंज और उद्यान निदेशालय, हजरतगंज शामिल हैं.

अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बाबू लाल मीणा ने बताया कि प्रदेश सरकार कृषि और उद्यानिकी को केवल परंपरागत खेती तक सीमित नहीं रखना चाहती. इसके लिए खेती को आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और उद्योगों से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है. इसी सोच के तहत निफ्टेम का सैटेलाइट सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण और उद्यान क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कुशल मानव संसाधन तैयार करना है.

किसानों, युवाओं और उद्यमियों को मिलेगा विशेषज्ञों का मार्गदर्शन: इस केंद्र से किसानों, खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, विद्यार्थियों और युवाओं को आधुनिक तकनीकी सुविधाएं मिल सकेंगी. उन्हें खाद्य प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन भी मिलेगा. सेंटर के संचालन और विकास में निफ्टेम सोनीपत के विशेषज्ञ अहम भूमिका निभाएंगे. यहां खाद्य परीक्षण, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी प्रशिक्षण और इन्क्यूबेशन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए जरूरी शैक्षणिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करना आसान होगा. उत्पादों में मौजूद तकनीकी कमियों को दूर करने और नए खाद्य उत्पाद विकसित करने में भी मदद मिलेगी. इस तरह यह केंद्र शिक्षा के साथ-साथ खाद्य उद्योग से जुड़ी व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करने में भी अहम भूमिका निभाएगा. उद्योगों की जरूरत के अनुसार शुरू होंगे तकनीकी पाठ्यक्रम: अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा ने बताया कि निफ्टेम के सैटेलाइट सेंटर में खाद्य प्रसंस्करण और उद्यान क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे. इन पाठ्यक्रमों को उद्योगों की मांग के अनुरूप तैयार किया जाएगा. इसका उद्देश्य युवाओं को ऐसा प्रशिक्षण देना है, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें. इसके अलावा विद्यार्थियों और संबंधित क्षेत्र के लोगों के लिए समय-समय पर तकनीकी सत्र भी चलाए जाएंगे. संस्थान में शिक्षकों और तकनीकी विशेषज्ञों की क्षमता बढ़ाने के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे. इनके माध्यम से शिक्षकों को खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नए बदलावों और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी. साथ ही उन्हें अनुसंधान से जुड़ी नई जानकारियां भी मिलेंगी. सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार विकसित किया जाए. खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता जांच और प्रमाणन पर जोर: इस पहल के तहत प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता जांच और प्रमाणन की व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी. इसके लिए निफ्टेम के सहयोग से क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, लखनऊ को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता दी जाएगी. इसके अलावा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी संस्थान के विशेषज्ञ मदद करेंगे. राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से संबंधित प्रक्रियाओं में भी तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा. इससे खाद्य परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन से जुड़ी संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता जांचने और जरूरी मानकों को पूरा करने में सुविधा होगी. इससे प्रदेश के खाद्य उत्पादों को बेहतर पहचान और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल सकता है. सरकार की योजना इस पूरे क्षेत्र में तकनीकी सुविधाओं और गुणवत्ता व्यवस्था को मजबूत करने की है.