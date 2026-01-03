ETV Bharat / state

NIFT में यूजी-पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए 13 जनवरी तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, 8 फरवरी को होगा एग्जाम

निफ्ट जोधपुर के निदेशक प्रो. जीएचएस प्रसाद ने बताया कि देश के कुल 20 निफ्ट कैम्पस में संचालित होने वाले कोर्सेज में 2026 सत्र में प्रवेश के लिए 8 फरवरी को कॉमन प्रवेश परीक्षा देश के कई शहरों के अलावा जोधपुर में भी होगी. प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर सिच्युएशन टेस्ट व ग्रुप डिस्कशन, साक्षात्कार का आयोजन अप्रैल में होगा.

जोधपुर : राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) में सत्र 2026 के लिए चार वर्षीय यूजी कोर्सेज (बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी व बैचलर इन डिजाइन) व दो वर्षीय कोर्स (मास्टर इन फैशन मैनेजमेंट) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ हो गया है, जिसकी अंतिम तिथि 13 जनवरी 2026 कर दी गई है. अभ्यर्थी विलंब शुल्क के साथ 16 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के एडिट व अपडेट के लिए 19 जनवरी तक समय रहेगा.

निफ्ट के निदेशक प्रो. जीएचएस प्रसाद ने बताया कि राजस्थान के मूल निवासी छात्रों के लिए कुछ सीटें आरक्षित है. आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सार्थक स्कॉलरशिप के तहत फीस में छूट देने का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में निफ्ट जोधपुर में कुल 6 कोर्सेज का संचालन किया जा रहा है. इनमें एक्सेसरी डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन मैनजेमेंट कोर्सेज शामिल हैं. इन सभी कोर्सो में 34 सीट हैं. इनके अलावा प्रत्येक कोर्स में 7 सीट राजस्थान निवासी और 3 सीट एनआरआई के लिए रिजर्व है. स्टूडेन्ट्स अधिक जानकारी के लिए NIFT.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं.

आर्टिजन के बच्चों के लिए 2-2 सीट रिजर्व : जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि पात्र आर्टिजन या आर्टिजन के आश्रित इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) या विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा स्वयं, पिता, माता को जारी किया गया वैध आर्टिजन कार्ड प्रस्तुत करना होगा. प्रवेश की तिथि से पहले आर्टिजन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा. इसके लिए स्टूडियो परीक्षा और साक्षात्कार भी आयोजित किए जाएंगे. प्रत्येक परिसर में 2 सीटें उपलब्ध हैं.