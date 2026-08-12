MA इन AI एजुकेशन और MA इन स्कूल लीडरशिप में दो नए कोर्स शुरू करेगा नीपा
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान ने 20वां स्थापना दिवस मनाया.इस मौके पर वरिष्ठ नीति-निर्माता, शिक्षा जगत के विशेषज्ञ, विद्वान, संकाय सदस्य और प्रशासक जुटे
Published : August 12, 2026 at 10:28 AM IST
नई दिल्ली: इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में शिक्षा मंत्रालय के अधीन मानित विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) ने अपना 20वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया. इस अवसर पर वरिष्ठ नीति-निर्माता, शिक्षा जगत के प्रमुख विशेषज्ञ, विद्वान, संकाय सदस्य और प्रशासक एकत्र हुए. समारोह में भारत की विकास यात्रा को आकार देने में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया तथा मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एआई एजुकेशन और मास्टर ऑफ आर्ट्स इन स्कूल लीडरशिप कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की गई. इस अवसर पर उच्च शिक्षा से संबंधित 7 पुस्तकों का विमोचन तथा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सहयोगों का भी उल्लेख किया गया.
उच्च शिक्षा संस्थानों का ज्ञान, नवाचार के रूप में हो विकास
नीपा के कुलाधिपति प्रो. रमा शंकर दुबे ने कहा कि जैसे-जैसे भारत विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उच्च शिक्षा संस्थानों को ज्ञान, नवाचार और जिम्मेदार नेतृत्व के केद्रों के रूप में विकसित होना होगा. शैक्षिक योजना, नीति अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में नीपा का कार्य संस्थानों को सुदृढ़ करने तथा शिक्षा प्रणाली में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण है.
नीपा के कुलाधिपति प्रो. रमा शंकर दुबे का संबोधन
नीपा की कुलपति प्रो. शशिकला वंजारी ने भी समारोह को संबोधित किया और शैक्षिक नीति, योजना, प्रशासन तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में नीपा के निरंतर योगदान को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि नीपा ने शिक्षा प्रणाली की योजना एवं शासन क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य किया है. जैसे-जैसे भारत विकसित भारत के विजन की ओर आगे बढ़ रहा है, हमारी मूल जिम्मेदारी अनुसंधान को बढ़ावा देना, पेशेवर क्षमताओं का निर्माण करना और संस्थानों को सहयोग प्रदान करना है, ताकि नीतिगत आकांक्षाएं पूरे देश में सार्थक परिणामों में परिवर्तित हो सकें.
उपनिवेशवादी मानसिकता से मुक्ति जरूरी
इस कार्यक्रम में प्रफुल्ल केतकर सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने 'विकसित भारत 2047 के निर्माण में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका' विषय पर मुख्य वक्तव्य देते हुए कहा कि हर कोई 2047 की बात करता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 की बात करते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही है. उन्होंने कहा है कि 2035 तक हमें अपने मन-मस्तिष्क को उपनिवेशवादी मानसिकता से मुक्त करना होगा.
दीर्घकालिक राष्ट्रीय रूपांतरण में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका
प्रफुल्ल केतकर ने भारत के दीर्घकालिक राष्ट्रीय रूपांतरण में उच्च शिक्षा संस्थानों की केंद्रीय भूमिका पर भी जोर दिया. उन्होने कहा कि उपनिवेशवादी मानसिकता से मुक्ति के बिना पुनःराष्ट्रीयकरण संभव नहीं होगा और इसके बिना विकसित भारत 2047 की परिकल्पना भी साकार नहीं हो सकती. जब हम 'इंडिया' कहते हैं, तो यह एक भौगोलिक पहचान बन जाती है. वहीं भारत मुख्यतः एक शैक्षिक, ज्ञानपरक और सांस्कृतिक पहचान है. भारत का अर्थ ही उन लोगों से है जो सदैव ज्ञान और प्रकाश की खोज में रहते हैं. भारत एक सभ्यतागत परंपरा है, जबकि इंडिया एक भौगोलिक पहचान है. यही कारण है कि हमारे संविधान में दोनों शब्दों इंडिया और भारत को स्वीकार किया गया है.
भारत की 65% आबादी 35 से कम आयु की
भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है और वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. ऐसे में नीपा भविष्य के लिए तैयार उच्च शिक्षा प्रणाली हेतु आवश्यक शैक्षिक योजना एवं शासन क्षमता के निर्माण और सदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है. वर्ष 2025-26 में नीपा ने 128 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से 7,634 प्रतिभागियों तक पहुंच बनाते हुए साक्ष्य-आधारित शैक्षिक योजना को और मजबूत किया.
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