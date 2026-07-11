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NIELIT परीक्षा में हंगामा! समय से पहले गेट बंद करने का आरोप, 20 से अधिक अभ्यर्थी नहीं दे पाए एंट्रेंस टेस्ट

अभ्यर्थियों के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे निर्धारित थी. इसके बावजूद वे खराब मौसम और लगातार बारिश के बीच सुबह करीब 9 बजे ही परीक्षा केंद्र पहुंच गए थे. छात्रों का आरोप है कि उस समय मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था और वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जो उन्हें परीक्षा केंद्र या प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी दे सके. काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद किसी ने उनकी मदद नहीं की.

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित आईटीआई परिसर में शनिवार सुबह नाइलिट (NIELIT) के 'ओ' लेवल एंट्रेंस टेस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया. परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर समय से पहले मुख्य गेट बंद करने का आरोप लगाया. अभ्यर्थियों ने बताया कि वे तय समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंच गए थे, लेकिन प्रवेश नहीं मिलने के कारण करीब 20 से 25 अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए. घटना के बाद परीक्षा केंद्र के बाहर छात्रों और परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की.

अभ्यर्थी रोहित भाटी ने बताया कि जब काफी देर तक कोई कर्मचारी नहीं मिला तो कुछ छात्र आईटीआई परिसर की दीवार फांदकर अंदर पहुंचे. इसके बावजूद वहां भी कोई अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था. बाद में जब छात्रों ने मीडिया को सूचना दी, तब परीक्षा केंद्र का स्टाफ मौके पर पहुंचा. हालांकि, इसके बाद भी उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई. छात्रों का कहना है कि वे समय पर पहुंचे थे, इसलिए उन्हें दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया जाना चाहिए.

परिजनों ने भी जताई नाराजगी

छात्रों के साथ पहुंचे अभिभावकों ने भी परीक्षा केंद्र प्रबंधन के रवैये पर नाराजगी जताई. एक छात्रा की अभिभावक प्रीती देवी ने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ सुबह 9 बजे ही परीक्षा केंद्र पहुंच गई थीं, लेकिन मुख्य गेट बंद मिला. बच्चे करीब दो घंटे तक इधर-उधर भटकते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी. उन्होंने कहा कि खराब मौसम के बावजूद समय पर पहुंचने के बाद भी यदि बच्चों को परीक्षा नहीं देने दी जाती है, तो यह उनके भविष्य के साथ अन्याय है.

20 से अधिक अभ्यर्थी नहीं दे पाए एंट्रेंस टेस्ट (ETV BHARAT)

छात्रों ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग उठाई

घटना के बाद परीक्षा केंद्र के बाहर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही. परीक्षा से वंचित छात्रों ने मांग की कि उनका एंट्रेंस टेस्ट दोबारा कराया जाए, ताकि उनका भविष्य प्रभावित न हो. फिलहाल परीक्षा केंद्र प्रबंधन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

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