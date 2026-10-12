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निदान से बदली जिंदगी, धमतरी में 1600 से ज्यादा दिव्यांगों और बुजुर्गों को मिला सहारा

धमतरी निदान ( ETV Bharat Chhattisgarh )

धमतरी: किसी के लिए अपने पैरों पर चलना बड़ी उम्मीद है, तो किसी के लिए अपनों की आवाज सुन पाना खुशी की वजह. जरूरतमंद दिव्यांगजनों और वरिष्ठजनों के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से आयोजित ‘निदान-03’ विशेष शिविर का रविवार को समापन हुआ. सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस तीन दिवसीय शिविर में कुल 1,630 दिव्यांगजन एवं वरिष्ठजन लाभान्वित हुए.

जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग और भगवान महावीर दिव्यांग सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिविर में हितग्राहियों को उनकी जरूरत के अनुसार कृत्रिम हाथ-पैर, कैलिपर्स, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी, वॉकर और अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए. इसके साथ ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, बस पास और अन्य शासकीय सुविधाओं का लाभ भी दिया गया. अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय एक ही स्थान पर कई सेवाएं मिलने से जरूरतमंदों को राहत मिली.