निदान से बदली जिंदगी, धमतरी में 1600 से ज्यादा दिव्यांगों और बुजुर्गों को मिला सहारा
किसी को चलने का सहारा मिला तो किसी को सुनने की नई उम्मीद जगी. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 12:43 PM IST
धमतरी: किसी के लिए अपने पैरों पर चलना बड़ी उम्मीद है, तो किसी के लिए अपनों की आवाज सुन पाना खुशी की वजह. जरूरतमंद दिव्यांगजनों और वरिष्ठजनों के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से आयोजित ‘निदान-03’ विशेष शिविर का रविवार को समापन हुआ. सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस तीन दिवसीय शिविर में कुल 1,630 दिव्यांगजन एवं वरिष्ठजन लाभान्वित हुए.
जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग और भगवान महावीर दिव्यांग सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिविर में हितग्राहियों को उनकी जरूरत के अनुसार कृत्रिम हाथ-पैर, कैलिपर्स, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी, वॉकर और अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए. इसके साथ ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, बस पास और अन्य शासकीय सुविधाओं का लाभ भी दिया गया. अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय एक ही स्थान पर कई सेवाएं मिलने से जरूरतमंदों को राहत मिली.
सहायक उपकरणों से आसान होगी रोजमर्रा की जिंदगी
शिविर में उपलब्ध कराए गए उपकरण केवल जरूरत का सामान नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अधिक सहज बनाने का माध्यम हैं. कृत्रिम हाथ-पैर और कैलिपर्स से चलने-फिरने में मदद मिलेगी, वहीं ट्राइसाइकिल और व्हीलचेयर से आवागमन आसान होगा. श्रवण यंत्र सुनने में कठिनाई का सामना कर रहे लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे. वॉकर, बैसाखी और स्मार्ट केन जैसे उपकरण भी दैनिक गतिविधियों में सहारा देंगे. वरिष्ठजनों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण, आंखों की जांच, चश्मे और श्रवण संबंधी सहायता पर भी ध्यान दिया गया. शिविर का उद्देश्य जरूरतमंदों को उपकरण देने के साथ उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से जोड़ना भी रहा.
|जयपुर फूट ऑर्गनाइजेशन के साथ कॉलोबेरेशन के माध्यम से शिविर लगाया गया. कई लोगों को कृत्रिम अंग दिए गए. कई परिवारों में खुशी आई -अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी
नगरी से धमतरी तक तीन दिनों तक लगा शिविर
शिविर के पहले दिन 8 अक्टूबर को नगरी के श्रृंगी ऋषि हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजन हुआ, जहां 172 दिव्यांगजन पहुंचे. यहां जरूरतमंदों को ट्राइसाइकिल, 13 व्हीलचेयर, 27 श्रवण यंत्र, बैसाखी, एल्बो क्रच और वॉकिंग स्टिक सहित अन्य सुविधाएं दी गईं. नौ दिव्यांगजनों के कृत्रिम हाथ-पैर तैयार करने के लिए माप लिया गया. इसके अलावा 18 दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए गए और 44 लोगों को यूडीआईडी कार्ड की सुविधा मिली.
10 अक्टूबर को धमतरी के इंडोर स्टेडियम में आयोजित शिविर के दूसरे दिन 460 दिव्यांगजन पहुंचे, जिनमें से 359 हितग्राहियों को विभिन्न उपकरणों और सुविधाओं का लाभ मिला. इस दौरान 15 कृत्रिम पैर, सात कृत्रिम हाथ, नौ कैलिपर्स, 116 श्रवण यंत्र, 43 ट्राइसाइकिल, 49 व्हीलचेयर, छह बैसाखी, चार एल्बो क्रच, 30 वॉकिंग स्टिक, चार स्मार्ट केन और एक वॉकर प्रदान किया गया. इसके साथ ही आठ बस पास, 16 दिव्यांगता प्रमाण पत्र और 51 एम-आधार कार्ड की सुविधा भी दी गई.
11 अक्टूबर को अंतिम दिन भी दिव्यांगजनों और वरिष्ठजनों का पंजीयन, स्वास्थ्य परीक्षण, सहायक उपकरणों का वितरण और शासकीय योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया जारी रही. इस दिन 1,121 हितग्राहियों के पंजीयन का उल्लेख प्रशासन ने किया. विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी. जनसंपर्क विभाग की छायाचित्र प्रदर्शनी के जरिए शासन की विकासपरक गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया और ‘छत्तीसगढ़ जनमन’ पत्रिका का निःशुल्क वितरण किया गया.
कलेक्टर बोले- दिव्यांगजनों को सम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के मुताबिक सहायक उपकरण और शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है. ‘निदान-03’ जैसे शिविरों का उद्देश्य केवल सुविधाएं वितरित करना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की समस्याओं को समझकर उनके जीवन को आसान बनाना है. उन्होंने कहा कि हर दिव्यांगजन को सम्मान के साथ जीवन जीने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और समाज में बराबरी के साथ भागीदारी करने का अवसर मिलना चाहिए. सहायक उपकरणों के माध्यम से जब कोई व्यक्ति अपने दैनिक कार्य खुद करने में सक्षम होता है, तो इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और परिवार को भी राहत मिलती है. जिला प्रशासन इसी सोच के साथ दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है. शिविर के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले विभागों, भगवान महावीर दिव्यांग सेवा समिति, चिकित्सकीय दल और अन्य सहयोगियों के प्रति कलेक्टर ने आभार जताया.
तीन दिनों तक चले इस आयोजन के जरिए दिव्यांगजनों और वरिष्ठजनों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया. सहायक उपकरणों और शासकीय सेवाओं से जुड़कर हितग्राहियों के लिए दैनिक जीवन को अधिक सुगम बनाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण रही.