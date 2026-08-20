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पूरे शबाब पर मध्य प्रदेश का नियाग्रा फॉल्स, 700 फीट की ऊंचाई से गिर रही अद्भुत जलधारा

जानें क्यों मध्य प्रदेश के इस झरने की तुलना नियाग्रा फॉल्स से करते हैं लोग, केवल मानसून में दिखता है अद्भुत नजारा, संजय रैकवार की रिपोर्ट.

IAGRA FALLS OF MADHYA PRADESH LIVE
पूरे शबाब पर मध्य प्रदेश का नियाग्रा फॉल्स (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 12:46 PM IST

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पन्ना : मध्य प्रेदश के पन्ना में ऐसा वॉटरफॉल मौजूद है, जिसे एमपी का नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है. इस वॉटरफॉल को बृहस्पति कुंड जलप्रपात कहा जाता है, जो लगभग 700 फीट की ऊंचाई से गिरता है. मानसून के समय ये वॉटरफॉल अपने पूरे शबाब पर होता है और इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है. बृहस्पति कुंड का नजारा देखने के लिए उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के हजारों पर्यटक पन्ना पहुंचते हैं.

700 फीट की ऊंचाई से गिरता है एमपी का नियाग्रा फॉल्स

पन्ना से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर बृहस्पति कुंड जलप्रपात मौजूद है, जहां आधिकारिक तौर पर 700 फीट उंची पहाड़ी से झरना गिरता है. यह झरना बरसात के समय जीवंत हो जाता है और साल के बाकी समय ये अद्भुत नजर देखने नहीं मिलता. बरसाती झरना होने की वजह से इस मौसम में भारी तादाद में लोग यहां पहुंचते हैं. पिछली 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश की वजह से पन्ना जिले के सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, बाघिन नदी भी उफान पर, जिसकी वजह से बृहस्पति कुंड का नजारा भी देखने लायक है.

देखें नियाग्रा फॉल्स का अद्भुत नजारा (Etv Bharat)

ग्लास ब्रिज भी है आकर्षण का केंद्र

मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा बृहस्पति कुंड पर 3 करोड़ की लागत से ग्लास ब्रिज का निर्माण करवाया गया है, जिसका करीब दो महीने पहले ही उद्घाटन हुआ है. पर्यटकों के लिए झरने के साथ-साथ ग्लास ब्रिज भी पर्यटन का केंद्र है, क्योंकि यह ग्लास ब्रिज पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कांच का बना हुआ है और इसकी दूसरी ओर बृहस्पति कुंड नजर आता यहै. इसपर खड़े होकर यहां का नजारा देखना अद्भुत और अलौकिक अनुभव होता है. इसलिए यहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक प्रतिदिन पहुंच रहे हैं.

Brihaspati Kund waterfall 2026 videos
बृहस्पति कुंड का अद्भुत नजारा (Etv Bharat)

नियाग्रा फॉल्स से तुलना करते हैं लोग

इस झरने की खास बात यह है कि ये विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल्स की तरह नजर आता है. 700 फीट की ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है तो चारों ओर फुहार से धुआं जैसा दिखाई देता है. लोग इस मनमोहक दृश्य को बस देखते रह जाते हैं.

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रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है इतिहास

बृहस्पति कुंड का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ बताया जाता है और यह राम पथ गमन का हिस्सा भी माना जाता है. मान्यता है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण बृहस्पति ऋषि से मिलने यहां आए थे और यहां से होते हुए वह सुतीक्षण मुनि आश्रम, अग्नि दिव्या आश्रम और अगस्त मुनि के आश्रम होते हुए आगे प्रस्थान किया था. यहां से चित्रकूट की दूरी लगभग 70 किलोमीटर ही रह जाती है.

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