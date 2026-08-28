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प्रिंस खान के नेटवर्क पर एनआईए का शिकंजा, पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर खंगाले जा रहे तार

धनबाद: वासेपुर के कुख्यात भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान से जुड़े आपराधिक नेटवर्क की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के स्तर पर तेज हो गई है. प्रिंस खान के कथित आपराधिक और आतंकी संपर्कों की पड़ताल के लिए एनआईए की टीम धनबाद पहुंची और स्थानीय पुलिस अधिकारियों से जानकारी जुटाई. जांच एजेंसी की सक्रियता से यह संकेत मिल रहे हैं कि प्रिंस खान के नेटवर्क को लेकर जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है.

एनआईए की टीम ने धनबाद के वरीय पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर प्रिंस खान के खिलाफ दर्ज मामलों, उसके सहयोगियों और नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी ली. एजेंसी यह भी पता लगाने में जुटी है कि प्रिंस खान के खिलाफ कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं. साथ ही इनमें से किन मामलों में जांच अथवा कार्रवाई अभी लंबित है.

भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान से जुड़े मामलों और उसके नेटवर्क की जांच को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम धनबाद पहुंची है. टीम स्थानीय स्तर पर उसके आपराधिक नेटवर्क और उससे जुड़े मामलों की जानकारी जुटा रही है:- प्रभात कुमार, धनबाद एसएसपी

विदेश में छिपकर नेटवर्क चलाने के आरोपों की भी पड़ताल

जांच के दौरान प्रिंस खान के विदेश में रहने और वहां से अपने कथित आपराधिक नेटवर्क को संचालित करने के पहलू को भी गंभीरता से देखा जा रहा है. दुबई और पाकिस्तान से जुड़े संपर्कों की जानकारी भी काफी दिन पहले ही आई थी. विदेश में मौजूद लोगों और प्रिंस खान के कथित सहयोगियों के बीच संपर्कों की कड़ियां जोड़ी जा रही है.