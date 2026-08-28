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प्रिंस खान के नेटवर्क पर एनआईए का शिकंजा, पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर खंगाले जा रहे तार

अपराधी प्रिंस खान के खिलाफ जांच के लिए एनआईए की टीम धनबाद पहुंची है. आतंकी संगठन से संपर्क की जांच करेगी. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट

NIA INVESTIGATE ON PRINCE KHAN
अपराधी प्रिंस खान (फाइल फोटो- ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2026 at 10:48 AM IST

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धनबाद: वासेपुर के कुख्यात भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान से जुड़े आपराधिक नेटवर्क की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के स्तर पर तेज हो गई है. प्रिंस खान के कथित आपराधिक और आतंकी संपर्कों की पड़ताल के लिए एनआईए की टीम धनबाद पहुंची और स्थानीय पुलिस अधिकारियों से जानकारी जुटाई. जांच एजेंसी की सक्रियता से यह संकेत मिल रहे हैं कि प्रिंस खान के नेटवर्क को लेकर जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है.

एनआईए की टीम ने धनबाद के वरीय पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर प्रिंस खान के खिलाफ दर्ज मामलों, उसके सहयोगियों और नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी ली. एजेंसी यह भी पता लगाने में जुटी है कि प्रिंस खान के खिलाफ कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं. साथ ही इनमें से किन मामलों में जांच अथवा कार्रवाई अभी लंबित है.

भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान से जुड़े मामलों और उसके नेटवर्क की जांच को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम धनबाद पहुंची है. टीम स्थानीय स्तर पर उसके आपराधिक नेटवर्क और उससे जुड़े मामलों की जानकारी जुटा रही है:- प्रभात कुमार, धनबाद एसएसपी

विदेश में छिपकर नेटवर्क चलाने के आरोपों की भी पड़ताल

जांच के दौरान प्रिंस खान के विदेश में रहने और वहां से अपने कथित आपराधिक नेटवर्क को संचालित करने के पहलू को भी गंभीरता से देखा जा रहा है. दुबई और पाकिस्तान से जुड़े संपर्कों की जानकारी भी काफी दिन पहले ही आई थी. विदेश में मौजूद लोगों और प्रिंस खान के कथित सहयोगियों के बीच संपर्कों की कड़ियां जोड़ी जा रही है.

एनआईए यह जानने की कोशिश कर रही है कि प्रिंस खान के नेटवर्क का विस्तार आखिर किन-किन क्षेत्रों तक है और विदेश में बैठे उसके सहयोगी किस तरह उसकी गतिविधियों में मदद कर रहे हैं. जांच में प्रिंस खान के कथित पाकिस्तान कनेक्शन को भी अहम माना जा रहा है. एजेंसी फिलहाल इन दावों से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों की स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है. जांच में यदि आतंकी संगठन से संबंध के ठोस प्रमाण सामने आते हैं, तो प्रिंस खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दायरा और बढ़ सकता है.

आतंकी घोषित करने की दिशा में बढ़ सकती है कार्रवाई

जांच पूरी होने के बाद यदि एनआईए को प्रिंस खान के आतंकी गतिविधियों या प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से संबंध के पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो उसे आतंकी घोषित करने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है. फिलहाल एजेंसी इस मामले में सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है.

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