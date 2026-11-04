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NIA विशेष अदालत ने माओवादियों को दी सजा, UAPA मामले में 10-10 साल कैद समेत अर्थदंड

NIA विशेष अदालत ने माओवादियों को दी सजा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर : उत्तर बस्तर कांकेर जिले में प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े UAPA के एक मामले में NIA विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.प्रत्येक दोषी पर 3500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. यह फैसला विशेष न्यायाधीश NIA भानुप्रतापपुर दीपक के. गुप्ता की अदालत ने सुनाया है. मामले में अपर लोक अभियोजक टी.एस. यादव ने प्रभावी पैरवी की.

SP कांकेर निखिल कुमार राखेचा से मिली जानकारी के अनुसार मामला 18 मई 2023 का है. प्रतिबंधित CPI माओवादी संगठन की गतिविधियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने COB चिलपरस और ढूंट्टा से संयुक्त सर्च अभियान शुरू किया था.कागबरस, नयापारा और चिलपरस क्षेत्र में तलाशी के दौरान सुरक्षा बल जब केसोकोड़ी की ओर बढ़ रहे थे, तभी पहाड़ी जंगल के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे. सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तीन लोगों को पकड़ लिया.

NIA विशेष अदालत ने माओवादियों को दी सजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस जवान पर किया था हमला

पूछताछ में उनकी पहचान पीलूराम आंचला उर्फ सालिक राम, रमेश पुनेम उर्फ बुधरू और पुनऊ राम मंडावी के रूप में हुई. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से वॉकी-टॉकी सेट, माओवादी संगठन की चिट्ठियां, नक्सली साहित्य, नकदी, गुलेल, टॉर्च और चाकू सहित अन्य सामग्री बरामद की गई थी. कार्रवाई के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला किए जाने से एक जवान के दाहिने हाथ में चोट भी आई थी.

रमेश पुनेम की तस्वीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस मामले में थाना कोयलीबेड़ा में अपराध क्रमांक 08/2023 दर्ज कर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149 और 307, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा UAPA की धारा 38(2) और 39(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अंतागढ़ अमर सिदार को विवेचना की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. न्यायालय में प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराया गया-निखिल कुमार राखेचा, एसपी कांकेर