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मदरसा के मौलाना के घर NIA का छापा, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप

मधुबनी में मोहम्मद इजहार पर NIA का एक्शन ( ETV Bharat )

मधुबनी: बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने छापेमारी की है. स्थानीय पुलिस के सहयोगी से टीम ने मौलाना इजहारुलहक के घर पर टीम ने दबिश दी है. उस पर आतंकी गतिविधियों और राष्ट्र विरोधी नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप हैं.

मौलाना इजहारुलहक पर एक्शन

पंडौल नवटोल निवासी मौलाना इजहारुलहक को भोपाल से जुड़े आतंकी कनेक्शन मामले में गिरफ्तार किया गया था. उस पर आरोप है कि वह नए लड़कों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए तैयार करता था.