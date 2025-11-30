ETV Bharat / state

मोतिहारी में NIA की बड़ी रेड, साइबर फ्रॉड और हवाला कारोबार में नेपाली युवक गिरफ्तार

मोतिहारी में एनआईए की रेड ( ETV Bharat )

मोतिहारी: रविवार सुबह करीब साढ़े चार बजे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पूर्वी चंपारण जिले के तीन अलग-अलग इलाकों में एक साथ छापेमारी की. यह कार्रवाई साइबर फ्रॉड, नकली भारतीय करेंसी छपाई और नेपाल सीमा से संचालित हवाला नेटवर्क से जुड़ी है. एनआईए की 10 सदस्यीय टीम ने भारी पुलिस बल के साथ कई घरों की तलाशी ली और एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया. मृत महिला के खाते से करोड़ों का लेन-देन: चकिया थाना क्षेत्र के कोयला बेलवा गांव में एनआईए ने नारायण पाठक के घर पर छापा मारा. नारायण पाठक की बेटी प्रियंका पाठक की शादी 2012 में नेपाल निवासी धीरज तिवारी से हुई थी. 2018 में प्रियंका की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद भी उनके बैंक खाते से करोड़ों रुपये का संदिग्ध लेन-देन जारी रहा. इसी मामले में एनआईए ने महिला के पति धीरज तिवारी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है. मोतिहारी में एनआईए की रेड (ETV Bharat) दो देशों की नागरिकता, दुबई में नौकरी: सूत्रों के अनुसार धीरज तिवारी के पास भारत और नेपाल दोनों की नागरिकता है. वह दुबई में भी काम करता है और लगातार भारत-नेपाल के बीच आवाजाही करता रहता है. पिछले एक सप्ताह से वह ससुराल में ही था, तभी एनआईए की टीम ने उसे दबोच लिया. टीम ने परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और एक कमरे में बंद कर पूछताछ की. मोतिहारी में एनआईए की छापेमारी (ETV Bharat) हवाला और नकली नोटों का गहरा कनेक्शन: एनआईए अधिकारियों के अनुसार प्रियंका के खाते से ट्रांसफर हुई रकम का इस्तेमाल हवाला कारोबार और नकली भारतीय मुद्रा छापने में किया गया. यह राशि नेपाल बॉर्डर के रास्ते दुबई और अन्य देशों तक पहुंचाई जा रही थी. जांच में साइबर फ्रॉड के कई लेयर भी सामने आए हैं. डिजिटल फॉरेंसिक टीम को खाते के ट्रांजेक्शन की गहन पड़ताल सौंपी गई है.