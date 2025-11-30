ETV Bharat / state

मोतिहारी में NIA की बड़ी रेड, साइबर फ्रॉड और हवाला कारोबार में नेपाली युवक गिरफ्तार

मोतिहारी में NIA ने साइबर फ्रॉड-हवाला मामले में छापेमारी की है. मृतक महिला के खाते से करोड़ों के लेन-देन का है मामला. पढ़ें खबर-

Motihari NIA raid
मोतिहारी में एनआईए की रेड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 30, 2025 at 12:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मोतिहारी: रविवार सुबह करीब साढ़े चार बजे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पूर्वी चंपारण जिले के तीन अलग-अलग इलाकों में एक साथ छापेमारी की. यह कार्रवाई साइबर फ्रॉड, नकली भारतीय करेंसी छपाई और नेपाल सीमा से संचालित हवाला नेटवर्क से जुड़ी है. एनआईए की 10 सदस्यीय टीम ने भारी पुलिस बल के साथ कई घरों की तलाशी ली और एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया.

मृत महिला के खाते से करोड़ों का लेन-देन: चकिया थाना क्षेत्र के कोयला बेलवा गांव में एनआईए ने नारायण पाठक के घर पर छापा मारा. नारायण पाठक की बेटी प्रियंका पाठक की शादी 2012 में नेपाल निवासी धीरज तिवारी से हुई थी. 2018 में प्रियंका की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद भी उनके बैंक खाते से करोड़ों रुपये का संदिग्ध लेन-देन जारी रहा. इसी मामले में एनआईए ने महिला के पति धीरज तिवारी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है.

मोतिहारी में एनआईए की रेड (ETV Bharat)

दो देशों की नागरिकता, दुबई में नौकरी: सूत्रों के अनुसार धीरज तिवारी के पास भारत और नेपाल दोनों की नागरिकता है. वह दुबई में भी काम करता है और लगातार भारत-नेपाल के बीच आवाजाही करता रहता है. पिछले एक सप्ताह से वह ससुराल में ही था, तभी एनआईए की टीम ने उसे दबोच लिया. टीम ने परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और एक कमरे में बंद कर पूछताछ की.

Motihari NIA raid
मोतिहारी में एनआईए की छापेमारी (ETV Bharat)

हवाला और नकली नोटों का गहरा कनेक्शन: एनआईए अधिकारियों के अनुसार प्रियंका के खाते से ट्रांसफर हुई रकम का इस्तेमाल हवाला कारोबार और नकली भारतीय मुद्रा छापने में किया गया. यह राशि नेपाल बॉर्डर के रास्ते दुबई और अन्य देशों तक पहुंचाई जा रही थी. जांच में साइबर फ्रॉड के कई लेयर भी सामने आए हैं. डिजिटल फॉरेंसिक टीम को खाते के ट्रांजेक्शन की गहन पड़ताल सौंपी गई है.

Motihari NIA raid
चकिया थाना में NIA की बड़ी रेड (ETV Bharat)

आदापुर में दो जगह छापे, एक आरोपी फरार: चकिया के साथ-साथ आदापुर थाना क्षेत्र में भी एनआईए ने दो जगहों पर छापेमारी की. अरेरा गांव में रुदल पासवान के घर और दूसरे स्थान पर बद्री साहनी के घर तलाशी ली गई. बद्री साहनी के दामाद जितेंद्र साहनी की तलाश थी, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले वह फरार हो गया. फिलहाल जितेंद्र साहनी की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

भारी पुलिस बल की तैनाती: दोनों जगहों पर रक्सौल डीएसपी, चकिया एसएसपी संतोष सिंह समेत चकिया, पिपरा, मेहसी और जय बजरंग थाना की पुलिस मौजूद रही. एनआईए की टीम ने घरों को चारों तरफ से घेरकर तलाशी अभियान चलाया. स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल रहा.

Motihari NIA raid
महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जप्त (ETV Bharat)

पुलिस को मिली बड़ी सफलता: चकिया एसएसपी संतोष सिंह ने बताया कि एनआईए और स्थानीय पुलिस के संयुक्त अभियान से भारत-नेपाल बॉर्डर पर सक्रिय साइबर फ्रॉड और हवाला गिरोह को गहरा झटका लगा है. आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

"एनआईए के साथ संयुक्त कार्रवाई से भारत-नेपाल बॉर्डर पर सक्रिय हवाला और साइबर फ्रॉड का जाल टूटना शुरू हो गया है. यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है, जल्द और गिरफ्तारियां होंगी."-संतोष सिंह, एसएसपी, चकिया

Motihari NIA raid
सुबह-सुबह हुई छापेमारी (ETV Bharat)

जांच जारी, जनता से सहयोग की अपील: एनआईए की टीम अभी भी मोतिहारी में डेरा डाले हुए है. जितेंद्र साहनी सहित अन्य फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है. पुलिस और एनआईए ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत नजदीकी थाने या एनआईए को दें. यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण अत्यंत गोपनीय रखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

बिहार में विजिलेंस टीम का बड़ा छापा, कार्यपालक पदाधिकारी के कई ठिकानों पर रेड

TAGGED:

शिक्षक मनोज पाठक गिरफ्तार
NIA RAID IN BIHAR
NIA RAID KOYLA BELWA VILLAGE
मोतिहारी में एनआईए
MOTIHARI NIA RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.