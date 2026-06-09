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पानीपत में मेडिकल कारोबारी के घर NIA का छापा, संदिग्ध फंडिंग और वित्तीय लेनदेन के मामले में खंगाले दस्तावेज

पानीपत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम ने मेडिकल कारोबारी मंजीत सैनी के घर रेड की. करीब तीन घंटे तक दस्तावेज खंगाले.

NIA raid in Panipat
NIA raid in Panipat (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 9, 2026 at 2:53 PM IST

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पानीपत: किशनपुरा चौकी क्षेत्र में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया. जब चंडीगढ़ से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मेडिकल कारोबारी मंजीत सैनी के घर रेड की. टीम ने सुबह करीब 5 बजे कार्रवाई शुरू की और लगभग साढ़े तीन घंटे तक घर में पूछताछ एवं जांच की.

पानीपत में मेडिकल कारोबारी के घर एनआईए की रेड: जानकारी के अनुसार NIA अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों से विभिन्न पहलुओं पर सवाल-जवाब किए और मोबाइल फोन व कुछ जरूरी दस्तावेजों की जांच की. जांच के बाद टीम कुछ दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड अपने साथ ले गई.

पानीपत में मेडिकल कारोबारी के घर NIA का छापा (ETV Bharat)

फंडिंग और वित्तिय लेनदेन से जुड़ा है मामला? डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स ने बताया कि "NIA की टीम जांच के सिलसिले में आई थी, लेकिन मामले के संबंध में एजेंसी की ओर से कोई विशेष जानकारी साझा नहीं की गई." अभी तक की जानकारी के मुताबिक जांच किसी संदिग्ध फंडिंग या वित्तीय लेनदेन से जुड़ी हो सकती है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

करीब 3 घंटे की परिजनों से पूछताछ: मंजीत सैनी के चाचा कृष्ण सैनी ने बताया कि "पूछताछ के दौरान एक हजार रुपये की मोबाइल ट्रांजेक्शन को लेकर जानकारी ली गई. ये लेनदेन उनके भाई के मेडिकल स्टोर पर हुई थी और इसी संबंध में अधिकारियों ने पूछताछ की. जांच के दौरान करीब चार-पांच अधिकारी मौजूद थे और उनके साथ स्थानीय पुलिस भी थी. पूछताछ करीब दो से 3 घंटे चली."

परिजनों कहा कि- जांच में कुछ नहीं मिला: परिवार का कहना है कि जांच में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली और ना ही किसी व्यक्ति को अपने साथ ले जाया गया. फिलहाल NIA की कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चाओं का दौर जारी है, जबकि एजेंसी की ओर से मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. बताया जा रहा है आरोपी दवा कारोबार से जुड़ा है.

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