हजारीबाग में NIA की छापेमारी, संदिग्ध आतंकी शाहनवाज आलम से जुड़ा है मामला

हजारीबाग में एनआईए ने छापेमारी की है. यह छापेमारी शाहनवाज आलम से जुड़ा बताया जा रहा है.

nia-raid-in-hazaribag-case-is-linked-to-suspected-terrorist-shahnawaz-alam
छापेमारी स्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 11, 2025 at 1:59 PM IST

हजारीबाग: जिले में एनआईए की टीम ने एक बार फिर दबिश दी है. टीम हजारीबाग के पेलावल थाना अंतर्गत एक घर में पहुंची और वहां के सदस्यों से पूछताछ की. इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया. टीम गुरुवार सुबह तीन गाड़ियों में पहुंची थी.

एनआईए टीम की छापेमारी

बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम के साथ एटीएस की टीम भी मौजूद थी. संदिग्ध आतंकी शाहनवाज आलम से जुड़े मामले में जांच करने एनआईए टीम हजारीबाग पहुंची है. शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी 2023 में हुई थी. यह छापेमारी एनआईए इनपुट्स के आधार पर की गई थी. इस छापेमारी में कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है. घर के अंदर टीम एक प्रिंटिंग मशीन भी लेकर गई है. ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ दस्तावेज या फोटो प्रिंट लिया जा रहा है.

जानकारी देते संवाददाता गौरव (ETV BHARAT)

एनआईए ने शाहनवाज पर किया था इनाम घोषित

शाहनवाज आलम को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अक्टूबर 2023 में दिल्ली से गिरफ्तार किया था. उसकी गिरफ्तारी पुणे ISIS मॉड्यूल मामले में हुई थी. वह मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग जिले का रहने वाला है. इससे पहले, वह 2019 में हजारीबाग में डकैती और चोरी के कई मामलों में भी गिरफ्तार हुआ था और लगभग 8-9 महीने जेल में रहा था.

दिसंबर 2020 में उसे जमानत मिलने के बाद वह कथित तौर पर आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में आया. पुणे पुलिस की हिरासत से भागने के बाद एनआईए ने उस पर 3 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. शाहनवान सफीउज्जमा, आईएसआईएस का कुख्यात आतंकी था, जिसने पुणे के जंगल में प्रशिक्षण भी लिया था.

