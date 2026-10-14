ETV Bharat / state

पंचकूला के NIA में तैयार होंगे आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर, 14 PG कोर्स को मिली मंजूरी

पंचकूला के NIA में तैयार होंगे आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर ( ETV Bharat )

पंचकूला: राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, पंचकूला (एनआईए) में अब आयुर्वेद शिक्षा और चिकित्सा का दायरा बढ़ाने के मद्देनजर विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार होंगे. इससे शोध, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा. दरअसल, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) द्वारा एनआईए को 14 स्नातकोत्तर (पीजी पाठ्यक्रम) में 70 सीटों की मंजूरी दी गई है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पीजी पाठ्यक्रम में नए दाखिले शुरू होंगे.

14 पीजी पाठ्यक्रम के लिए (एलओपी) जारी: एनसीआईएसएम ने एनआईए पंचकूला में 70 सीटों के साथ 14 पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किया है. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के डीम्ड विश्वविद्यालय के ऑफ-कैंपस के रूप में संचालित एनआईए, पंचकूला में आयुर्वेद की 14 विधाओं में उच्च शिक्षा के नए रास्ते खुले हैं. फिलहाल संस्थान में बीएएमएस (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं सर्जरी) में 100 सीटें निर्धारित हैं. वर्ष 2024-25 में पहला बैच शुरू हुआ था, जिसके बाद 2025-26 के बैच में विद्यार्थियों ने दाखिला लिया और अब 2026-27 में तीसरे बैच के लिए काउंसलिंग जारी है. इस काउंसलिंग के दो राउंड पूरे हो चुके हैं.