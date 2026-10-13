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लातेहार में तेतरियाखाड़ के बाद दूसरे हमले की तैयारी में था गैंग, एनआईए का खुलासा

NIA, रांची ऑफिस ( ETV Bharat )

रांचीः लातेहार के तेतरियाखाड़ कोलियरी में फायरिंग, आगजनी और बम विस्फोट के बाद भी अमन साहू और सुजीत सिन्हा (दोनो अब मृत) से जुड़े कथित गिरोह की गतिविधियां थमने वाली नहीं थीं. एनआईए ने अदालत के सामने दावा किया है कि तेतरियाखाड़ की घटना के बाद गिरोह एक और हमले की तैयारी में जुटा था. लेकिन हमले से पहले पुलिस ने अपराधियो को गिरफ्तार करते हुए हथियार बरामद कर लिए थे.

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