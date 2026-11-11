हरियाणा में अवैध कारतूस मामले की जांच कर रही NIA, 25 हजार कारतूस मिले थे, इंटर स्टेट तस्करी नेटवर्क की तलाश
Rohtak illegal cartridges : झज्जर से 25 हजार अवैध कारतूस बरामदगी के मामले में अब एनआईए ने जांच शुरू कर दी है.
Published : November 11, 2026 at 10:53 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 11:14 PM IST
Rohtak illegal cartridges : झज्जर जिले के रोहद टोल प्लाजा के पास 2 गाड़ियों से 24 हजार 980 अवैध कारतूस बरामद होने के मामले में पुलिस ने अब ऑर्गेनाइज्ड गैंग क्राइम की धारा भी जोड़ दी है. एसटीएफ रोहतक ने सिरसा के गन हाउस मालिक विजय गोयल से 38 लाख रूपए बरामद किए हैं. यह राशि अवैध कारतूस के बदले दी गई थी. साथ ही गन हाउस का सेल रजिस्टर व कागजात भी कब्जे में लिए गए हैं. वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानि एनआईए भी नेटवर्क की जांच में जुट गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश व बिहार तक फैले अंतरराज्यीय अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा है.
25 हजार कारतूस मिले थे : एसटीएफ रोहतक की टीम ने 3 नवंबर को झज्जर जिला के रोहद टोल प्लाजा के नजदीक 2 गाड़ियों से 24 हजार 980 अवैध कारतूस बरामद किए थे. ये दोनों गाड़ियां त्रिवेणी ढाबे के सामने सड़क किनारे खड़ी थी. इन गाड़ियों में खास तौर पर बनाए गए गुप्त स्थानों खिड़कियों और अलग-अलग जगहों पर कारतूस छिपाए गए थे. इस दौरान उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला के अफीफुद्दीन उर्फ मुन्ना खान, आसिम रईस, सबलू खान, अरबाज अली और एक महिला जीनत को गिरफ्तार किया गया था.
अवैध रूप से सप्लाई कर रहा था : पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह कारतूस सिरसा के नोहरिया बाजार स्थित महक गन हाउस से खरीदे गए थे. एसटीएफ की टीम ने गन हाउस मालिक विजय गोयल को भी गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया. गन हाउस मालिक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बिना नियमों के विरुद्ध अवैध रूप से कारतूसों की सप्लाई कर रहा था. वह सिरसा में बालाजी गन हाउस और महक गन हाउस नाम से 2 फर्म चला रहा था. गन हाउस मालिक ये कारतूस पंचकूला, चंडीगढ़ और हरियाणा के अन्य स्थानों से खरीदकर लाता था.
बिहार एसटीएफ की सूचना पर की थी कार्रवाई : एसटीएफ रोहतक ने यह कार्रवाई बिहार एसटीएफ की सूचना पर की थी. दरअसल बिहार एसटीएफ ने 2 नवंबर को भोजपुर जिले में करीब 20 हजार कारतूस बरामद किए थे. उस दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिला निवासी सारस कुमार व लल्टू कुमार और सीवान जिला निवासी चंदन तिवारी को गिरफ्तार किया गया था. चंदन तिवारी गिरोह का सरगना था. बिहार पुलिस की जांच में सामने आया था कि लल्टू कुमार सीधे उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला के अफीफुद्दीन उर्फ मुन्ना खान के संपर्क में था और ये कारतूस मुन्ना से ही हासिल किए थे. पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि मुन्ना खान बदायूं के सिविल लाइंस क्षेत्र में बदायूं गन हाउस चलाता है.
झांसा देने के लिए महिला को साथ रखते थे : एसटीएफ के डीएसपी शमशेर दहिया ने बुधवार को रोहतक में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि सिरसा का गन हाउस मालिक विजय गोयल और बदायूं का अफीफुद्दीन उर्फ मुन्ना खान वर्ष 2018 से आपस में संपर्क में थे. पहले कम मात्रा में अवैध तौर पर कारतूस की सप्लाई होती थी, जो अब भारी मात्रा में बढ़ गई थी. उन्होंने बताया कि मामले की गहनता से जांच जारी है. बाकी गन हाउस का रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस मामले में शामिल बाकी आरोपियों को भी जल्द पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी. उन्होंने बताया कि अवैध कारतूस के साथ पकड़े गए आरोपी महिला को इसलिए साथ रखते थे ताकि चेकिंग के दौरान किसी प्रकार का शक न हो.
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