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हरियाणा में अवैध कारतूस मामले की जांच कर रही NIA, 25 हजार कारतूस मिले थे, इंटर स्टेट तस्करी नेटवर्क की तलाश

हरियाणा में अवैध कारतूस मामले की जांच कर रही NIA ( ETV Bharat )

Rohtak illegal cartridges : झज्जर जिले के रोहद टोल प्लाजा के पास 2 गाड़ियों से 24 हजार 980 अवैध कारतूस बरामद होने के मामले में पुलिस ने अब ऑर्गेनाइज्ड गैंग क्राइम की धारा भी जोड़ दी है. एसटीएफ रोहतक ने सिरसा के गन हाउस मालिक विजय गोयल से 38 लाख रूपए बरामद किए हैं. यह राशि अवैध कारतूस के बदले दी गई थी. साथ ही गन हाउस का सेल रजिस्टर व कागजात भी कब्जे में लिए गए हैं. वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानि एनआईए भी नेटवर्क की जांच में जुट गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश व बिहार तक फैले अंतरराज्यीय अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा है.

25 हजार कारतूस मिले थे : एसटीएफ रोहतक की टीम ने 3 नवंबर को झज्जर जिला के रोहद टोल प्लाजा के नजदीक 2 गाड़ियों से 24 हजार 980 अवैध कारतूस बरामद किए थे. ये दोनों गाड़ियां त्रिवेणी ढाबे के सामने सड़क किनारे खड़ी थी. इन गाड़ियों में खास तौर पर बनाए गए गुप्त स्थानों खिड़कियों और अलग-अलग जगहों पर कारतूस छिपाए गए थे. इस दौरान उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला के अफीफुद्दीन उर्फ मुन्ना खान, आसिम रईस, सबलू खान, अरबाज अली और एक महिला जीनत को गिरफ्तार किया गया था.

25 हजार कारतूस मिले थे (ETV Bharat) अवैध रूप से सप्लाई कर रहा था : पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह कारतूस सिरसा के नोहरिया बाजार स्थित महक गन हाउस से खरीदे गए थे. एसटीएफ की टीम ने गन हाउस मालिक विजय गोयल को भी गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया. गन हाउस मालिक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बिना नियमों के विरुद्ध अवैध रूप से कारतूसों की सप्लाई कर रहा था. वह सिरसा में बालाजी गन हाउस और महक गन हाउस नाम से 2 फर्म चला रहा था. गन हाउस मालिक ये कारतूस पंचकूला, चंडीगढ़ और हरियाणा के अन्य स्थानों से खरीदकर लाता था. 25 हजार कारतूस हुए थे बरामद (ETV Bharat)