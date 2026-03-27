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लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच के लिए एनआईए को 45 दिनों का और समय मिला

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच के लिए एनआईए को 45 दिनों का समय और दे दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने 45 दिनों का समय और बढ़ा दिया है. इसके पहले 13 फरवरी को कोर्ट ने जांच का समय 45 दिनों के लिए बढ़ाया था. सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से पेश वकील माधव खुराना ने कहा कि जांच के लिए और समय की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि इस मामले में जमीर अहमद अहंगर और तुफैल अहमद भट की गिरफ्तारी के बाद नये साक्ष्य सामने आये हैं. उन्होंने जांच के लिए 90 दिनों का समय और बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 45 दिनों का समय और बढ़ा दिया. बता दें कि, एनआईए के मामले में कानून के मुताबिक जांच की अवधि 90 दिनों की होती है. ये अवधि 180 दिनों तक और बढ़ायी जा सकती है.

सुनवाई के दौरान इस मामले के आरोपियों डॉ. शाहीन सईद और उसके पति डॉ. मुजम्मिल शकील की ओर से पेश वकील राहुल साहनी ने जांच के लिए समय बढ़ाने की एनआईए की मांग का विरोध किया. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी 90 दिनों के कानूनी प्रावधान के बाद 45 दिनों का समय पहले ही ले चुकी है. एनआईए ने जांच भी पूरी कर ली है.

इस मामले में एनआईए ने सबसे पहले 16 नवंबर, 2025 को आमिर राशिद मीर को गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक 10 नवंबर 2025 को लाल किले के बाहर हुए कार बम विस्फोट की योजना उमर उन नबी ने बनाई थी. उमर उन नबी की मौके पर ही मौत हो गई थी. इस ब्लास्ट में 15 लोगों की जान गई थी और करीब दो दर्जन लोग घायल हुए थे.

एनआईए ने आरोपी दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक, दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए थे और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की. एनआईए के मुताबिक दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई. एनआईए के मुताबिक राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया. लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को आई10 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी.