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छत्तीसगढ़ में CRPF कैंप हमला केस, एनआईए ने 6 नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया

छत्तीसगढ़ CRPF कैंप हमला केस में NIA ने 6 और माओवादियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है.

CRPF CAMP ATTACK CASE
धर्मावरम कैंप नक्सल हमला केस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 20, 2026 at 9:17 PM IST

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नई दिल्ली:राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने साल 2024 में प्रतिबंधित नक्सल संगठन CPI (माओवादी) के कैडरों द्वारा छत्तीसगढ़ में CRPF कैंप पर किए गए हमले के सिलसिले में छह और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इन आरोपियों में तीन फरार आरोपी भी शामिल हैं.

धर्मावरम कैंप पर हमले का केस

ऑटोमैटिक हथियारों और स्वदेशी रूप से निर्मित बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (BGLs) से लैस माओवादियों द्वारा धर्मावरम कैंप पर किए गए इस हमले में CRPF के एक दर्जन जवान घायल हो गए थे. उस समय नए बने धर्मावरम कैंप के अलावा, माओवादी कैडरों ने 16 जनवरी 2024 को बीजापुर जिले में स्थित दो अन्य पड़ोसी CRPF कैंपों चिंतावागु और पामेड पर भी एक साथ हमला किया था.

चार्जशीट में कितने नक्सलियों के नाम ?

आज जिन तीन गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उनके नाम हैं अवलम भीमा, मदकम नंदा और मदकम देवा उर्फ ​​रतन. वहीं, चार्जशीट में शामिल फरार आरोपियों में प्रतिबंधित संगठन CPI (माओवादी) के एक 'स्पेशल जोनल कमेटी' (SZC) सदस्य भी शामिल हैं. इन सभी छह आरोपियों पर UA (P) एक्ट, IPC, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट फाइल किए गए हैं.

अब तक कुल 23 नक्सलियों के खिलाफ आरोप पत्र

इन छह आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई इस पूरक चार्जशीट के साथ ही, केस RC-01/2024/NIA/RPR में NIA द्वारा आरोपी बनाए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 23 हो गई है. एजेंसी ने इससे पहले पिछले साल जून में 17 माओवादियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

एनआईए की जांच में हुए अहम खुलासे

तीनों कैंपों पर किए गए इन हमलों का मकसद सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या करना, और कैंपों से सुरक्षा बलों के हथियार व अन्य सामान लूटना था. यह सब भारत की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की माओवादियों की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था. NIA को अपनी जांच के दौरान पता चला कि माओवादी कैडरों के पास प्रतिबंधित हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थों से भरे स्वदेशी BGL शेल मौजूद थे.

NIA की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि CPI (माओवादी) संगठन ने अपने सशस्त्र कैडरों को प्रशिक्षण देने और उन्हें प्रेरित करने के लिए, हमले के लिए चुने गए (टारगेट) कैंपों की हूबहू नकली प्रतिकृतियां (डमी रेप्लिका) तैयार की थी. उन लोगों को यह निर्देश भी दिया गया था कि हमले करने से पहले वे टारगेट कैंपों की रेकी करें. NIA ने 9 फरवरी 2024 को इस केस की जांच संभाली थी.

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