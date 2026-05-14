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लाल किला ब्लास्ट मामला: NIA ने दाखिल की चार्जशीट, हुए कई चौंकाने वाले खुलासे

नई दिल्ली: नेशनल इंवेस्टिगेटिव एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को लाल किला ब्लास्ट मामले में चार्जशीट दाखिल की है. एनआईए ने इस मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया है. एनआईए के मुताबिक इस ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हुई थी. करीब 7500 पेजों की चार्जशीट में एनआईए ने बम ब्लास्ट करने वाले उमर उन नबी (मृतक) को भी आरोपी बनाया है. एनआईए ने चार्जशीट दाखिल करते समय कहा कि वो इसके आगे पूरक चार्जशीट दाखिल कर सकती है. आज ही एनआईए ने इस मामले से जुड़े आरोपियों को कोर्ट में पेश किया. दरअसल आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.

एनआईए के मुताबिक 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार बम विस्फोट की योजना उमर उन नबी ने बनाई थी. उमर उन नबी की मौके पर ही मौत हो गई थी. एनआईए ने आरोपी दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए थे और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की. एनआईए के मुताबिक दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई।