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भारत आकर जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी 7 विदेशी नागरिकों की NIA हिरासत 10 दिन और बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी सात विदेशी नागरिकों की एनआईए हिरासत दस दिनों के लिए बढ़ा दिया है. एनआईए मुख्यालय में विशेष एनआईए कोर्ट ने इन आरोपियों को पेश कर 15 दिनों की हिरासत की मांग की थी.

दरअसल, शुक्रवार सुबह एनआईए ने कोर्ट से इस मामले की सुनवाई एनआईए मुख्यालय में ही करने की अनुमति मांगी थी जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी. उसके बाद विशेष एनआईए कोर्ट एनआईए मुख्यालय में बैठी और इन विदेशी नागरिकों की एनआईए हिरासत दस दिनों के लिए बढ़ाने का आदेश दिया. एनआईए ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इन विदेशी नागरिकों से जुड़े मामले की सुनवाई एनआईए मुख्यालय में कराने की अनुमति मांगी थी.

एनआईए का कहना है कि वो इन विदेशी नागरिकों के संबंध में विभिन्न देशी और विदेशी एजेंसियों के साथ लगातार काम कर रही है, ताकि पूरी साजिश का खुलासा किया जा सके. आज इन विदेशी नागरिकों की एनआईए हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद एनआईए ने ये अर्जी दाखिल की. बता दें कि 17 मार्च को कोर्ट ने इन विदेशी नागरिकों को आज तक की एनआईए हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप हैं, ऐसे में उनको हिरासत में पूछताछ की जरुरत है.