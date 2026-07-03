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भारत आकर जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी 7 विदेशी नागरिकों की NIA हिरासत 1 अगस्त तक बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी सात विदेशी नागरिकों की न्यायिक हिरासत 1 अगस्त तक बढ़ा दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया है. आज इन विदेशी नागरिकों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.

इससे पहले 6 मई 2026 को पेशी के दौरान कोर्ट ने यूक्रेनी और अमेरिकी दूतावासों के अधिकारियों को कोर्ट की कार्यवाही देखने की अनुमति नहीं दी थी. कोर्ट ने कहा था कि ये मामला संवेदनशील है और इस पर कानून के मुताबिक कार्यवाही होगी.

बता दें कि इन विदेशी नागरिकों पर आरोप है कि वे म्यांमार में अवैध तरीके से घुसे और मिजोरम के संरक्षित इलाकों में प्रवेश कर जातीय समूहों से संपर्क कायम किया. आरोपियों पर अवैध हथियारों की आपूर्ति करने, जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने और उन्हें ड्रोन चलाने में सहयोग करने का आरोप है. इन सात विदेशियों में छह यूक्रेनी नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक शामिल है. एनआईए का कहना है कि वो इन विदेशी नागरिकों के संबंध में विभिन्न देशी और विदेशी एजेंसियों के साथ लगातार काम कर रही है, ताकि पूरी साजिश का खुलासा किया जा सके.