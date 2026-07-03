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भारत आकर जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी 7 विदेशी नागरिकों की NIA हिरासत 1 अगस्त तक बढ़ी

एनआईए ने इन 7 विदेशी नागरिकों के खिलाफ यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 3, 2026 at 7:09 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी सात विदेशी नागरिकों की न्यायिक हिरासत 1 अगस्त तक बढ़ा दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया है. आज इन विदेशी नागरिकों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.

इससे पहले 6 मई 2026 को पेशी के दौरान कोर्ट ने यूक्रेनी और अमेरिकी दूतावासों के अधिकारियों को कोर्ट की कार्यवाही देखने की अनुमति नहीं दी थी. कोर्ट ने कहा था कि ये मामला संवेदनशील है और इस पर कानून के मुताबिक कार्यवाही होगी.

बता दें कि इन विदेशी नागरिकों पर आरोप है कि वे म्यांमार में अवैध तरीके से घुसे और मिजोरम के संरक्षित इलाकों में प्रवेश कर जातीय समूहों से संपर्क कायम किया. आरोपियों पर अवैध हथियारों की आपूर्ति करने, जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने और उन्हें ड्रोन चलाने में सहयोग करने का आरोप है. इन सात विदेशियों में छह यूक्रेनी नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक शामिल है. एनआईए का कहना है कि वो इन विदेशी नागरिकों के संबंध में विभिन्न देशी और विदेशी एजेंसियों के साथ लगातार काम कर रही है, ताकि पूरी साजिश का खुलासा किया जा सके.

एनआईए के मुताबिक, ये विदेशी वीजा पर भारत आए और फिर मिजोरम में प्रवेश किया, जो एक संरक्षित क्षेत्र है. इसके बाद, वे म्यांमार में दाखिल हुए और जातीय युद्ध समूहों से संपर्क साधा. एनआईए के मुताबिक, इन विदेशी नागरिकों को म्यांमार में प्रशिक्षण दिया गया था जिसके बाद वे जातीय युद्ध समूहों को प्रशिक्षित कर रहे थे. ये समूह भारत में सक्रिय विद्रोही समूहों से जुड़े हुए हैं. यह आरोप भी लगाया गया है कि वे यूरोप से ड्रोन की एक बड़ी खेप लेकर आए थे. एनआईए ने इनके खिलाफ यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है.

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  1. उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी सात विदेशी नागरिकों को 30 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
  2. भारत में 7 विदेशी नागरिकों की हुई गिरफ्तारी पर यूक्रेन ने जताई आपत्ति, 'कॉन्सुलर एक्सेस' मांगा

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