अलकायदा साजिश मामले में दोषी को NIA कोर्ट ने सुनाई सजा

लखनऊः लखनऊ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने गुरुवार को आतंकी साजिश से जुड़े एक मामले में लखनऊ निवासी मोहम्मद मोईद को सजा सुनाई है. कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1बा)ए के तहत उसके द्वारा पहले ही जेल में बिताई गई अवधि यानी 1 वर्ष 9 महीने और 13 दिन की सजा सुनाई है. इसके अलावा 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह सजा अभियुक्त द्वारा दोष स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने सुनाई है.



क्या था मामला: जुलाई 2021 में ATS द्वारा अल-क़ायदा के दो सदस्यों की गिरफ़्तारी से संबंधित मामले में पांच आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा जारी है. ये गिरफ़्तारियां अल-कायदा के एक सदस्य उमर हलमंडी की सूचना पर हुई थी. खुलासा हुआ था कि लखनऊ के कुछ युवाओं को भर्ती कर स्थानीय आतंकी मॉड्यूल तैयार करने का काम किया जा रहा है. पूछताछ में संगठन अंसार गजवतुल हिंद के बारे में भी पता चला था.



पता चला था कि 15 अगस्त 2021 से पहले लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आतंकवादी हमले की योजना बना रहा था. एटीएस ने जांच अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए ने 5 जनवरी 2022 को पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. पांच आरोपियों के खिलाफ यह मुकदमा कोर्ट में चल रहा था.

एनआईए की जांच में सामने आया था कि आरोपी मोहम्मद मोईद और दो अन्य आरोपियों शकील और मोहम्मद मुस्तकीम के साथ मिलकर मुख्य साजिशकर्ता मिनहाज और मुशीरुद्दीन को हथियार और गोला बारूद उपलब्ध कराने में शामिल था. जांच के अनुसार मिनहाज को पहले तौहीद और आदिल नबी उर्फ मूसा ने कट्टरपंथी बनाया था. इसके बाद उसने मुसीरुद्दीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रची थी. एजेंसी की जांच में यह स्पष्ट हुआ था कि नेटवर्क उत्तर भारत में सक्रिय होकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश को रच रहा था. इस मामले में लखनऊ निवासी मोहम्मद मोईद ने एनआईए कोर्ट में अपना दोष स्वीकार कर लिया. इसके बाद कोर्ट ने सजा सुना दी.