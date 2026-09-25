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नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केस: NIA ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक पकड़े गए 8 लोग

नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केस ( ETV Bharat FILE )

सोलन/नालागढ़: हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया. मामले में एनआईए ने अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि इसी साल 1 जनवरी की सुबह हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले स्थित नालागढ़ पुलिस स्टेशन में आआईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) ब्लास्ट हुआ था. जिसकी एनआईए जांच कर रही है. मामले की जांच के दौरान एनआईए को हरमन हैरी और जशन सैनी के शामिल होने का पता लगा. NIA ने IED धमाके से जुड़ी साजिश की जांच के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. एनआईए का मकसद हमले से जुड़े बड़े नेटवर्क का पता लगाना है. अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार मामले में हरमन हैरी और जशन सैनी की गिरफ्तारी से पहले भी एनआईए टीम ने 1 सितंबर 2026 को तीन आरोपी महावीर कुमार उर्फ ​​काका, अजय मेहरा और मनप्रीत सिंह उर्फ ​​मणि को गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान, महावीर कुमार, अजय मेहरा और मनप्रीत सिंह के शामिल होने का पता चला था. मामले में अब तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी है. IED ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान