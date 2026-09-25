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नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केस: NIA ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक पकड़े गए 8 लोग

नालागढ़ पुलिस स्टेशन में हुए IED धमाके मामले में NIA ने 2 और आरोपियों को दबोचा. नेटवर्क खंगालने में जुटी एजेंसी.

नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केस
नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट केस (ETV Bharat FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 6:51 PM IST

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सोलन/नालागढ़: हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन ब्लास्ट मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया. मामले में एनआईए ने अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि इसी साल 1 जनवरी की सुबह हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले स्थित नालागढ़ पुलिस स्टेशन में आआईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) ब्लास्ट हुआ था. जिसकी एनआईए जांच कर रही है.

मामले की जांच के दौरान एनआईए को हरमन हैरी और जशन सैनी के शामिल होने का पता लगा. NIA ने IED धमाके से जुड़ी साजिश की जांच के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. एनआईए का मकसद हमले से जुड़े बड़े नेटवर्क का पता लगाना है.

अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार

मामले में हरमन हैरी और जशन सैनी की गिरफ्तारी से पहले भी एनआईए टीम ने 1 सितंबर 2026 को तीन आरोपी महावीर कुमार उर्फ ​​काका, अजय मेहरा और मनप्रीत सिंह उर्फ ​​मणि को गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान, महावीर कुमार, अजय मेहरा और मनप्रीत सिंह के शामिल होने का पता चला था. मामले में अब तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी है.

IED ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

हरमन हैरी
जशन सैनी
महावीर कुमार उर्फ ​​काका
अजय मेहरा
मनप्रीत सिंह उर्फ ​​मणि
अर्शदीप सिंह कंडोला उर्फ ​​अर्श कंडोला
करणप्रीत सिंह
दिलजोत सिंह सैनी

इस मामले में NIA द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुल संख्या 8 हो गई है. NIA इन आरोपियों की खास भूमिकाओं का पता लगाने, उनके बीच संबंध बनाने, साजिश से जुड़े दूसरे लोगों की पहचान करने और IED धमाके से जुड़ी क्रिमिनल साजिश की पूरी हद तय करने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए है.

क्या है मामला?

1 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नालागढ़ पुलिस स्टेशन के नजदीक IED धमाका हुआ था. मामले में नालागढ़ पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 02/2026 के तहत केस दर्ज किया गया था. बाद में मामले की जांच NIA को सौंपी गई. मामले में 8 मई 2026 को BNS एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, और UA (P) एक्ट के संबंधित नियमों के तहत केस को RC-27/2026/NIA/DLI के तौर पर NIA ने फिर से रजिस्टर किया था.

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