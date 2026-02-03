ETV Bharat / state

आतंकी गतिविधियों के शक में युवक गिरफ्तार, एनआईए की टीम कर रही है पूछताछ

सफेदाबाद हिन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में युवक अपनी माँ की इलाज कराने पहुंचा था

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 9:10 PM IST

बाराबंकी: नगर कोतवाली के सफेदाबाद स्थित हिन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मंगलवार को एनआईए और एटीएस की टीम ने छापा मारकर आतंकी गतिविधियों के शक में एक युवक को हिरासत में लिया. युवक अस्पताल में अपनी माँ का इलाज करा रहा था.

इस मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि बदोसराय थाना क्षेत्र के खोर एत्मादपुर निवासी रामलखन पर एनआईए को आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने का शक है, जिसके आधार पर एनआईए और एटीएस की टीम ने सयुंक्त कार्यवाई कर गिरफ्तार किया है. टीम उसे लखनऊ ले जाकर पूछताछ कर रही है, स्थानीय स्तर पर पुलिस की भी जांच जारी है।


लखन के भाई शिवम ने बताया कि मंगलवार सुबह एनआईए की टीम रामलखन को लेकर एत्मादपुर गांव उसके घर पहुंची, घण्टे भर तलाशी के बाद कोई चीज बरामद नही हुई. जिसके बाद उसके बड़े भाई रामलखन पासी को अपने साथ लेकर चली गई है.

शिवम के मुताबिक उसका बड़ा भाई रामलखन दिल्ली में एक ऑटो स्पेयर पार्ट्स कम्पनी में काम करता है और बीमार मां के इलाज के लिए दो दिन पहले बाराबंकी आया था. मंगलवार को वह हिन्द अस्पताल में मां के साथ मौजूद था उसी दौरान टीम ने अस्पताल में छापा मारकर उसे हिरासत में ले लिया. लेकिन वजह क्या है इसका पता नही चल सका है

