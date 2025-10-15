ETV Bharat / state

लांजी ब्लास्ट का आरोपी केरल से गिरफ्तार, तीन जवानों ने दी थी शहादत

रांची: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने लांजी गांव के जंगल ब्लास्ट में शामिल नक्सली को केरल से गिरफ्तार किया है. सावन उर्फ सबन टूटी नाम का नक्सली साल 2021 से ही फरार चल रहा था. लांजी ब्लास्ट में टूटी की इसकी अहम भूमिका थी. इस विस्फोट में तीन सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे और तीन अन्य घायल हो गए थे.

केरल से हुआ गिरफ्तार

फरार नक्सली सावन टुटी उर्फ सबन टूटी को एनआईए ने केरल से गिरफ्तार किया है. एनआईए के तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार सावन टूटी जो झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले का रहने वाला है. साल 2021 से फरार चल रहा था. झारखंड ब्लास्ट केस में उसकी तलाश की जा रही थी. एनआईए की टीम ने उसे केरल के इडुक्की जिले के मुन्नार इलाके से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के दौरान एनआईए को नक्सली के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई अहम दस्तावेज मिले हैं.

एनआईए ने टेकओवर किया था केस

झारखंड के चाईबासा जिले के टोकलो थाना क्षेत्र स्थित लांजी गांव के जंगल में आईईडी विस्फोट में तीन जवानों के शहीद होने के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है. एजेंसी ने टोकलो थाना में दर्ज मामले को एनआईए ने टेकओवर करते हुए कांड संख्या आरसी 02/2021 दर्ज किया था. एनआईए ने इस मामले में एक करोड़ के इनामी नक्सली अनल दा उर्फ पतिराम मांझी समेत 33 नक्सलियों को नामजद आरोपी बनाया है.

किस किस को बनाया आरोपी

एनआईए ने इस मामले में एक करोड़ के इनामी माओवादी अनल दा उर्फ पतिराम मांझी, महाराजा प्रमाणिक, आपतन मांझी, चंपा, भुवनेश्वर, मेरिना सिरका, निर्मल, विमला लोहरा, रेला माला, सूरज सरदार, सुनिया मुंडा, सुनीता, सरिता, गीता, मनोज मुंडा, जयंती, रोशन बोडरा, सोर्तो , सुखराम रमताई, बुधराम मुंडा, संजू , सूरज, मांगकर मुंडा, सुली कंडिर, हनुक हेंब्रम, केंड्रा, नोबेल, संतोष उरांव, एतवा मुंडू, गुरुदयाल, बेंगाली, दरियाल और सावन टूटी को आरोपी बनाया है. इसके अलावा एनआईए ने 20 - 25 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया है.