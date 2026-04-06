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बिहार में NIA और ATS की बड़ी कार्रवाई, सुबह 4 बजे से नालंदा के PK गन हाउस में रेड

''अधिकारियों से पत्र द्वारा सूचना मिली थी, जिसके आधार पर थाने से भी पुलिस की टीम इस कार्रवाई में शामिल है. छापेमारी किस कारण से की जा रही है, इस संबंध में जानकारी का इंतजार है.'' - रंजीत कुमार रजक, लहेरी थाना अध्यक्ष

नालंदा के PK गन हाउस में छापेमारी : जांच टीम लहेरी थाना क्षेत्र में रामप्रवेश कुमार के 'पीके गन हाउस', रवि ज्वेलरी दुकान, चिकसौरा थाना के मिर्जापुर गांव और हिलसा थाना के राममूर्ति नगर में एक साथ छापेमारी की. इस ऑपरेशन में 11 गाड़ियों से लगभग 100 पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं. हालांकि, सुरक्षा कारणों से स्थानीय थाने को पत्र द्वारा सूचित किया गया है, लेकिन इस किन कारणों से छापेमारी की गयी, इस संबंध में नहीं बताया गया है.

बिहार में NIA और ATS की बड़ी कार्रवाई : जानकारी के अनुसार, यह छापेमारी डीएसपी शेख साबिर के नेतृत्व में हथियार तस्करी गिरोह के नेटवर्क को खंगालने के लिए की गयी. जिले के 'पीके गन हाउस' समेत कई ठिकानों पर दबिश दी गई है. दुकान के अंदर रखे गए हथियारों के नंबर और स्टॉक का मिलान किया गया. सुबह-सुबह हुई इस बड़ी कार्रवाई से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया.

नालंदा: बिहार के नालंदा में एनआईए (NIA) की छापेमारी हुई. बिहारशरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत लहेरी मोहल्ला में एक बंदूक की दुकान और ज्वेलरी दुकान समेत 10 जगहों पर एनआईए और एटीएस (ATS) की संयुक्त छापेमारी हुई. सोमवार सुबह 4:45 बजे से ही जांच टीम कार्रवाई में जुट गयी थी.

नालंदा में एनआईए और एटीएस की छापेरमारी (ETV Bharat)

'बेवजह परेशान किया जा रहा': रवि ज्वेलर्स के संचालक मुकेश कुमार ने बताया कि जांच टीम अपने साथ उनका मोबाइल, सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क और डायरी ले गई है. मुकेश कुमार का कहना है कि जांच टीम का गुप्त सूचना के आधार पर अवैध हथियारों की बिक्री और पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर छापेमारी करने आयी थी.

"आज सुबह 4 बजे ही 20 से 25 गाड़ियों के साथ जांच टीम पहुंच गई. यह तरीका पूरी तरह गलत है; अगर जांच ही करनी है, तो दिन के उजाले में आकर करनी चाहिए. हमें बिना किसी ठोस कारण के परेशान किया जा रहा है. टीम सुबह से ही जांच में जुटी थी और जाते समय मेरा मोबाइल, डायरी और हार्ड डिस्क साथ ले गई है." -मुकेश कुमार, रवि ज्वेलर्स के संचालक

मुझे कोई परेशानी नहीं: 'पीके गन हाउस' के संचालक रामप्रवेश वर्मा ने बताया कि उन्हें इस कार्रवाई से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है. उनके अनुसार, "जांच टीम आई और अपना काम पूरा कर चली गई." हालांकि, जब उनसे यह पूछा गया कि क्या टीम ने हथियारों के स्टॉक की भी जांच की है, तो उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. कहा कि टीम अपने साथ उनका मोबाइल और बैंक पासबुक ले गई है.

छापेमारी की जानकारी देते दुकानदार (ETV Bharat)

पहले भी हुई थी छापेमारी: गौरतलब है कि इससे पहले 4 दिसंबर को भी नालंदा में एनआईए (NIA) की छापेमारी हुई थी. उस दौरान बिहार थाना के बारादरी मोहल्ला और भगनबीघा थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई थी. जांच टीम ने बारादरी निवासी मो. परवेज और भगनबीघा के राजेंद्र यादव से इस संबंध में पूछताछ की थी.परवेज के पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए थे, जिसमें AK-47 के कारतूस भी शामिल थे.

बरामद हुए थे 834 कारतूस: इससे पहले जून 2025 भी एनआईए ने बड़ी छापेमारी की थी. इस दौरान सोहसराय थाना क्षेत्र के आशा नगर निवासी अभिजीत कुमार के किराये के मकान से 717 कारतूस बरामद हुए थे. वहीं, भगनबीघा थाना अंतर्गत रॉबिन यादव के घर से 117 कारतूस मिले थे. उस समय टीम ने अभिजीत के पिता को गिरफ्तार कर लिया था.

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