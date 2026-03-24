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सेप्टिक टैंक हादसे में 3 सफाई कर्मियों की मौत पर NHRC का संज्ञान, पुलिस और कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट

मानवाधिकार आयोग ने रायपुर के कलेक्टर और कमिश्नर से 2 सप्ताह के भीतर इस पर रिपोर्ट मांगी है.

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 24, 2026 at 10:22 PM IST

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रायपुर: निजी अस्पताल के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 सफाईकर्मियों की मौत के मामले में मानवाधिकार आयोग ने रायपुर के कलेक्टर और कमिश्नर से 2 सप्ताह के भीतर इस पर रिपोर्ट मांगी है. दरअसल, 17 मार्च 2026 को एक निजी अस्पताल का सीवरेज साफ करने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से हुई मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है. मृतकों के परिजनों ने सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न कराए जाने का गंभीर आरोप लगाया है. मामले को गंभीर मानते हुए आयोग ने रायपुर कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की गई थी जान

रायपुर में सेप्टिक टैंक में 3 मजदूरों की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की थी. पुलिस ने ठेकेदार पर FIR के बाद रामकृष्ण केयर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ भी केस दर्ज किया था. इसके साथ ही एट्रोसिटी एक्ट की धारा भी जोड़ी गई थी. इस मामले में परिजनों ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल से मुलाकात की थी.

बिना पर्याप्त सुरक्षा साधन के सेप्टिक टैंक में भेजने की मिली थी शिकायत

घटना 17 मार्च के दिन की है. अस्पताल के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सिमरन सिटी निवासी 3 मजदूर गोविंद सेंद्रे, अनमोल मांझी और प्रशांत कुमार की मौत हो गई थी. तीनों बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के टैंक के भीतर सफाई करने के लिए उतरे थे. टैंक में जहरीली गैस के कारण तीनों की मौत हो गई थी. मामले की गंभीरता और मृतकों की पृष्ठभूमि को देखते हुए पुलिस ने रामकृष्ण केयर अस्पताल प्रबंधन को भी आरोपी बनाया.

जांच में यह बात सामने आई है कि, मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध के बावजूद मजदूरों को सीधे टैंक में उतारा गया. सुरक्षा के आवश्यक किट भी नहीं दिए गए. जिस कारण से अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार है. इस मामले में सीएम ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे.

रायपुर में अस्पताल के सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहे 3 की मौत

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