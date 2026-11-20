रांची के होटवार जेल में कैदी के यौन उत्पीड़न का मामला पहुंचा NHRC, दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
रांची के होटवार जेल में कैदी के यौन उत्पीड़न मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 20, 2026 at 7:14 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में एक विचाराधीन कैदी के साथ कथित सामूहिक यौन उत्पीड़न और शारीरिक प्रताड़ना मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट तलब किया है.
इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है.
नोटिस जारी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 20 नवंबर 2026 को जारी नोटिस में कहा है कि चिरौंदी निवासी और चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन (सीआरएफ), रांची के सचिव बैद्यनाथ कुमार की ओर से 13 नवंबर को शिकायत की गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि होटवार जेल में बंद एक युवा विचाराधीन कैदी को कुछ कैदियों और आपराधिक तत्वों ने नशीला पदार्थ देकर उसके साथ बार-बार यौन उत्पीड़न किया. महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान उसे जबरन महिलाओं के कपड़े पहनाए गए और महिला के रूप में तैयार किया गया. इस दौरान उसके साथ यौन हिंसा किए जाने का भी आरोप है. शिकायत के अनुसार, पीड़ित को गंभीर शारीरिक चोटें आईं और रक्तस्राव भी हुआ.
जेल अधिकारियों पर शिकायत फाड़ने और इलाज नहीं कराने का आरोप
शिकायत में जेल प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि पीड़ित ने जब जेल के अंदर हो रहे उत्पीड़न की शिकायत जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी और मेडिकल ऑफिसर से की, तो उसकी शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाय कथित तौर पर फाड़ दिया गया. उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और आवश्यक चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई. यहां तक कि 12 जून 2026 को अदालत से बरी होने के बाद जेल से रिहाई के समय भी उसका समुचित मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया.
जेल प्रशासन की भूमिका की जांच के निर्देश
शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, जेल का निरीक्षण करने और दूसरे कैदियों के बयान दर्ज करने की मांग की थी. साथ ही आरोपित कैदियों और मामले में संलिप्त पाए जाने वाले जेल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हुए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया है. आयोग की ओर से झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया गया है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाए और दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए. रिपोर्ट आयोग के समक्ष विचार के लिए रखी जाएगी.
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