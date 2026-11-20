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रांची के होटवार जेल में कैदी के यौन उत्पीड़न का मामला पहुंचा NHRC, दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में एक विचाराधीन कैदी के साथ कथित सामूहिक यौन उत्पीड़न और शारीरिक प्रताड़ना मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट तलब किया है.

इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है.